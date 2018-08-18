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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:41
админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Вів 17 бер, 2020 00:48
artlife написав: rjkz написав: artlife написав:
Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
Разное бывает.
Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко.
Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
Я тоже брал ипотеку, не хватало на "квартиру мечты".
Выплатил за полтора года и выдохнул со словами "Больше никогда". Но сейчас зрею на еще одну авантюру.
Зачем? Кризис уже набирает обороты.
Когда станет понятно, что скоро подъем тогда может ыбть (прикольная получилась очепятка, не стал исправлять)))). Просто никогда не понятно до каких глубин оно дойдет. Цены падают быстро, а растут медленно - можно всегда успеть.
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rjkz
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:17
jj1981ua написав:
админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
Летим в 0, уже ж понятно.
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airmax78
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:25
del
Востаннє редагувалось artlife
в Вів 17 бер, 2020 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55
airmax78 написав: jj1981ua написав:
админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
Летим в 0, уже ж понятно.
ну я серьезно. вопрос же в % падения. конечно по 100 баксов не будет, но и нынешних цен в ближайшие годы не видать.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:18
Бывалый написав:
Гречка допустим 20 грн/кг. 16 тонн это 320 тыс.грн. Надо брать
Выделить одну комнату, туда и насыпать. Только не всякая комната вместит вагон гречки
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21
Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
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airmax78
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