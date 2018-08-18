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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3207320832093210>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 86
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55

  airmax78 написав:
  jj1981ua написав:админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.

Летим в 0, уже ж понятно.

ну я серьезно. вопрос же в % падения. конечно по 100 баксов не будет, но и нынешних цен в ближайшие годы не видать.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:08

Гречка допустим 20 грн/кг. 16 тонн это 320 тыс.грн. Надо брать 8)
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:Гречка допустим 20 грн/кг. 16 тонн это 320 тыс.грн. Надо брать 8)
Выделить одну комнату, туда и насыпать. Только не всякая комната вместит вагон гречки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 17 бер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:31

  airmax78 написав:Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.

28- это что?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:34

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.

28- это что?

Это 24 + 16.7%. И да, наверное, это еще не очень много. 24 + 50% будет намного грустнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:40

  airmax78 написав:Это 24 + 16.7%. И да, наверное, это еще не очень много. 24 + 50% будет намного грустнее.

блин. Дошло до меня. Это гривна. сорри. Маски заказали уже?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:46

  dir написав:asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.

Для справки - я сам лендлорд, и далеко не по одному обьекту. С нескольких очень недавно выпрыгнул(продал) и всегда сео работал, пока не стал лендлордом и собственником небольшого бизнеса)) в очень крупных компаниях. Так что Ваши комменты можете оставить при себе. Много недвиги сдаете?
asin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:27

Долар по 28 і тупий криворіжський сцікун - вже реальність.

  airmax78 написав:Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?

Український нарот на 75% є зібранням довпайопів.
Невже ще не зрозуміли?

Саме тому нарот й обрав в 2019 на найважливішу посаду ватного клоуна, який вміє лише кривлятись.
Зараз нарот чухає потилицю: "Так мене ж наїпали! Голобородько виявився звичайним клоуном! Як це так???"
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 бер, 2020 09:31, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долго еще Трибеку в карантине будут держать?
rusramzik
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