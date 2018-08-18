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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:55
airmax78 написав: jj1981ua написав:
админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
Летим в 0, уже ж понятно.
ну я серьезно. вопрос же в % падения. конечно по 100 баксов не будет, но и нынешних цен в ближайшие годы не видать.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:18
Бывалый написав:
Гречка допустим 20 грн/кг. 16 тонн это 320 тыс.грн. Надо брать
Выделить одну комнату, туда и насыпать. Только не всякая комната вместит вагон гречки
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:21
Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 17 бер, 2020 08:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:31
airmax78 написав:
Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
28- это что?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:34
Понаехал написав: airmax78 написав:
Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
28- это что?
Это 24 + 16.7%. И да, наверное, это еще не очень много. 24 + 50% будет намного грустнее.
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airmax78
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:40
airmax78 написав:
Это 24 + 16.7%. И да, наверное, это еще не очень много. 24 + 50% будет намного грустнее.
блин. Дошло до меня. Это гривна. сорри. Маски заказали уже?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:46
dir написав:asin
Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.
Для справки - я сам лендлорд, и далеко не по одному обьекту. С нескольких очень недавно выпрыгнул(продал) и всегда сео работал, пока не стал лендлордом и собственником небольшого бизнеса)) в очень крупных компаниях. Так что Ваши комменты можете оставить при себе. Много недвиги сдаете?
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asin
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:27
airmax78 написав:
Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?
Український нарот на 75% є зібранням довпайопів.
Невже ще не зрозуміли?
Саме тому нарот й обрав в 2019 на найважливішу посаду ватного клоуна, який вміє лише кривлятись.
Зараз нарот чухає потилицю: "Так мене ж наїпали! Голобородько виявився звичайним клоуном! Як це так???"
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 бер, 2020 09:31, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:28
Долго еще Трибеку в карантине будут держать?
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