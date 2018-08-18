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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3207320832093210

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 86
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:30

  rusramzik написав:Долго еще Трибеку в карантине будут держать?

Я за довічний бан цього антиукраїнського персонажу.

На московитських сайтах - за антиросійські і проукраїнські повідомлення - банять миттєво і назавжди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant Ну причем здесь Вышыванка? Всем интересны координаты Рокеты и состояние экипажа КРЖН :!:
rusramzik
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asin а это Вы статистику по выставленным квартирам показывали? Как сейчас - больше/меньше?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:00

Брати, чи не брати? ©®™(іпотеку)

М-дааааа...
Бачу, що трохи невчасно мене свербить влізти в іпотеку :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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