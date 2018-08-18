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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3208320932103211>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 87
Вже навіть перевищили
41%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:30

  rusramzik написав:Долго еще Трибеку в карантине будут держать?

Я за довічний бан цього антиукраїнського персонажу.

На московитських сайтах - за антиросійські і проукраїнські повідомлення - банять миттєво і назавжди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34

Frant Ну причем здесь Вышыванка? Всем интересны координаты Рокеты и состояние экипажа КРЖН :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:40

asin а это Вы статистику по выставленным квартирам показывали? Как сейчас - больше/меньше?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:00

Брати, чи не брати? ©®™(іпотеку)

М-дааааа...
Бачу, що трохи невчасно мене свербить влізти в іпотеку :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:20

  Frant написав:
  airmax78 написав:Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?

Український нарот на 75% є зібранням довпайопів.
Невже ще не зрозуміли?

Саме тому нарот й обрав в 2019 на найважливішу посаду ватного клоуна, який вміє лише кривлятись.
Зараз нарот чухає потилицю: "Так мене ж наїпали! Голобородько виявився звичайним клоуном! Як це так???"

по твоим комментам можно сказать, что ты слишком тупой чтобы понять простую вещь - любой народ хавает пропаганду одинаково. и наш не исключение.
кстати, твоего любимого шоколадного зайца таким же тупым пиаром выбрали.
а на счет клоуна - согласен(
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:31

  jj1981ua написав:а на счет клоуна - согласен(

Добре, що зепільна публіка почала розуміти, що Голобородько не виправдав жодної їх надії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:44

  Frant написав:
  jj1981ua написав:а на счет клоуна - согласен(

Добре, що зепільна публіка почала розуміти, що Голобородько не виправдав жодної їх надії.

я никогда не был фанатам зе, просто и петю считаю не лучшим гав.ом, а его фанатов - псевдопатриотами шоколадного вора.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рокета начала падение. И чем ближе к земле тнм сильнее ускорение. Курс 29.2 пока
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:58

Скільки вільних квартир буде в Києві на грудень 2020 року?
Ціни до кінця року впадуть на 20-40%.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 бер, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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