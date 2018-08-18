Я за довічний бан цього антиукраїнського персонажу.
На московитських сайтах - за антиросійські і проукраїнські повідомлення - банять миттєво і назавжди.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:30
Я за довічний бан цього антиукраїнського персонажу.
На московитських сайтах - за антиросійські і проукраїнські повідомлення - банять миттєво і назавжди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:34
Frant Ну причем здесь Вышыванка? Всем интересны координаты Рокеты и состояние экипажа КРЖН
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:40
asin а это Вы статистику по выставленным квартирам показывали? Как сейчас - больше/меньше?
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:00
Брати, чи не брати? ©®™(іпотеку)
М-дааааа...
Бачу, що трохи невчасно мене свербить влізти в іпотеку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:20
по твоим комментам можно сказать, что ты слишком тупой чтобы понять простую вещь - любой народ хавает пропаганду одинаково. и наш не исключение.
кстати, твоего любимого шоколадного зайца таким же тупым пиаром выбрали.
а на счет клоуна - согласен(
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:31
Добре, що зепільна публіка почала розуміти, що Голобородько не виправдав жодної їх надії.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:44
я никогда не был фанатам зе, просто и петю считаю не лучшим гав.ом, а его фанатов - псевдопатриотами шоколадного вора.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рокета начала падение. И чем ближе к земле тнм сильнее ускорение. Курс 29.2 пока
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:58
Скільки вільних квартир буде в Києві на грудень 2020 року?
Ціни до кінця року впадуть на 20-40%.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:01
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 бер, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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