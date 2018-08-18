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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Падение началось? где уже есть вкусные цены?
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03
В якому стані прийняв і здав країну Порошенко і в якому - Голобородько?
І які "успіхи" за 10 місяців у Голобородька?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11
Вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны – возможности. Мы пережили 3 кризиса. Первый был неожиданным, не знакомым, тыкались, как малые дети не понимая куда бежать и что делать. Испугались, пережили и уже были счастливы. Второй пришёл и многие помня тяжёлые времена - ``сжались`` вспоминая, как было тяжело пережить первый кризис. Кто был посмелее и имел возможность – использовал, вошёл в недвижимость. Кто был трусливее, как я, то задача была не заработать, а пройти без потерь. Кто был тупее - остались с кредитами и в ипотеке.
Сейчас очередной кризис о котором все знали, кроме Трибеке, который (я) кризис по кино изучает и считает, что купив квартиру (ы) в гетто поймал Бога за бороду. В прошлом кризисе народ застрял в ипотеках, в этом – в неликвидах.
P.S. Забудьте за Трибеку на ближайшие дни, оно бегает в панике и пытается продать. Что самое удивительное, что вероятнее всего и продаст если будет хоть малейшая возможность.
А Вам о чём переживать? Ремонт идёт, материалы куплены? Кстати, правильно сделали. Сейчас для восстановления баланса перекроют весь малозначительный импорт (такое уже было) и не сможете даже мыльницу нормальную купить, не говоря уже о смесителях и т.п.
Выход на международные финансовые рынки есть, в отличии от возможностей 10 лет назад. Квартира есть, ремонт не спеша сделаете, рынки упадут на 70%– купите себе нужных бумаг и задача минимум на этот кризис сделана.
Что касается никчемной власти, то перефразируйте высказывание: ``Работаете с клоунами – не удивляйтесь, что ваша жизнь похожа на цирк``
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:17
Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33
Пачка баксів є щоб дати по носі продавану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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