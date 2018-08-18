Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

airmax78 написав: Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.

Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем? Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?

Вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны – возможности. Мы пережили 3 кризиса. Первый был неожиданным, не знакомым, тыкались, как малые дети не понимая куда бежать и что делать. Испугались, пережили и уже были счастливы. Второй пришёл и многие помня тяжёлые времена - ``сжались`` вспоминая, как было тяжело пережить первый кризис. Кто был посмелее и имел возможность – использовал, вошёл в недвижимость. Кто был трусливее, как я, то задача была не заработать, а пройти без потерь. Кто был тупее - остались с кредитами и в ипотеке.Сейчас очередной кризис о котором все знали, кроме Трибеке, который (я) кризис по кино изучает и считает, что купив квартиру (ы) в гетто поймал Бога за бороду. В прошлом кризисе народ застрял в ипотеках, в этом – в неликвидах.P.S. Забудьте за Трибеку на ближайшие дни, оно бегает в панике и пытается продать. Что самое удивительное, что вероятнее всего и продаст если будет хоть малейшая возможность.А Вам о чём переживать? Ремонт идёт, материалы куплены? Кстати, правильно сделали. Сейчас для восстановления баланса перекроют весь малозначительный импорт (такое уже было) и не сможете даже мыльницу нормальную купить, не говоря уже о смесителях и т.п.Выход на международные финансовые рынки есть, в отличии от возможностей 10 лет назад. Квартира есть, ремонт не спеша сделаете, рынки упадут на 70%– купите себе нужных бумаг и задача минимум на этот кризис сделана.Что касается никчемной власти, то перефразируйте высказывание: ``Работаете с клоунами – не удивляйтесь, что ваша жизнь похожа на цирк``