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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3208320932103211

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 87
Вже навіть перевищили
41%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Падение началось? где уже есть вкусные цены?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:03

  rusramzik написав:Frant Всем интересны координаты Рокеты и состояние экипажа КРЖН :!:




  jj1981ua написав:я никогда не был фанатам зе, просто и петю считаю не лучшим гав.ом
В якому стані прийняв і здав країну Порошенко і в якому - Голобородько?
І які "успіхи" за 10 місяців у Голобородька? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

  airmax78 написав:Ну что, до 28 дошли не успев моргнуть глазом и, по-моему, останавливаться не собираемся.
Почему нам так везет? Почему к третьему подряд тяжелейшему кризису мы приходим с полнейшими далпайопами у власти? 2008й - Тимоха и Ко, 2014й - хз кто, 2020й - вообще полный пц. А нарит? Давайте к зеркалу подойдем?

Вы посмотрите на эту ситуацию с другой стороны – возможности. Мы пережили 3 кризиса. Первый был неожиданным, не знакомым, тыкались, как малые дети не понимая куда бежать и что делать. Испугались, пережили и уже были счастливы. Второй пришёл и многие помня тяжёлые времена - ``сжались`` вспоминая, как было тяжело пережить первый кризис. Кто был посмелее и имел возможность – использовал, вошёл в недвижимость. Кто был трусливее, как я, то задача была не заработать, а пройти без потерь. Кто был тупее - остались с кредитами и в ипотеке.
Сейчас очередной кризис о котором все знали, кроме Трибеке, который (я) кризис по кино изучает и считает, что купив квартиру (ы) в гетто поймал Бога за бороду. В прошлом кризисе народ застрял в ипотеках, в этом – в неликвидах.
P.S. Забудьте за Трибеку на ближайшие дни, оно бегает в панике и пытается продать. Что самое удивительное, что вероятнее всего и продаст если будет хоть малейшая возможность.
А Вам о чём переживать? Ремонт идёт, материалы куплены? Кстати, правильно сделали. Сейчас для восстановления баланса перекроют весь малозначительный импорт (такое уже было) и не сможете даже мыльницу нормальную купить, не говоря уже о смесителях и т.п.
Выход на международные финансовые рынки есть, в отличии от возможностей 10 лет назад. Квартира есть, ремонт не спеша сделаете, рынки упадут на 70%– купите себе нужных бумаг и задача минимум на этот кризис сделана.
Что касается никчемной власти, то перефразируйте высказывание: ``Работаете с клоунами – не удивляйтесь, что ваша жизнь похожа на цирк``
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:11

  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:17

  xio13 написав:
  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

Я жду хороших предложений, надеюсь будут
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33

  Andrew_ написав:
  xio13 написав:
  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

Я жду хороших предложений, надеюсь будут

Пачка баксів є щоб дати по носі продавану?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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  #<1 ... 3208320932103211
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