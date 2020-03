Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33

Andrew_ написав: xio13 написав: Andrew_ написав: Падение началось? где уже есть вкусные цены? Падение началось? где уже есть вкусные цены?



Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам. Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

Я жду хороших предложений, надеюсь будут Я жду хороших предложений, надеюсь будут

Пачка баксів є щоб дати по носі продавану? Пачка баксів є щоб дати по носі продавану?

