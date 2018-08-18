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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 12:05
Як думаєте, з якою швидкістю будуть ціни падати у забудовників і до якого часу?(до осені? - кінця року? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:06
tobias написав:
Скільки вільних квартир буде в Києві на грудень 2020 року?
Ціни до кінця року впадуть на 20-40%.
Смотря с какой целью спрашиваете. Купить хотите подешевле или подешевле снять?
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:17
Первый написав:
artlife написав:Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
Чота ржал.
Конечно що при виді платіжки будуть викидатися у вікно. Однозначно.
Пам’ятаєте як кидалися у вікна в 2015?
Какая убогая распальцовка из 90-х.
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artlife
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:27
Frant написав:
В якому стані прийняв і здав країну Порошенко і в якому - Голобородько?
І які "успіхи" за 10 місяців у Голобородька?
Читайте внимательнее выше - вор и клоун гробят страну, каждый своим способом.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:34
artlife написав: Первый написав:
artlife написав:Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
Чота ржал.
Конечно що при виді платіжки будуть викидатися у вікно. Однозначно.
Пам’ятаєте як кидалися у вікна в 2015?
Какая убогая распальцовка из 90-х.
Вариантов масса. Уменьшится обязательный джентльменский набор, уменьшится цена набора или отдельных составляющих, некоторые прикроются. Тех кто совсем не потянет заменят те, кто на тот момент будет тянуть. На каком то уровне, уровни поддержки всегда находятся.Ослабевшие пассажиры будут высажены, перезагрузка экономики состоится и вверх к новым ценовым высотам с нынешними и частично новыми фигурантами.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:53
airmax78 написав:
Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.
а что происходит?
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Унуноктий
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Додано: Вів 17 бер, 2020 12:58
Унуноктий написав: airmax78 написав:
Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.
а что происходит?
В ОП Медового ажиотаж - разбирают.
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airmax78
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