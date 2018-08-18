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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:29
flyman да, сегодня до 23-00
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:48
всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год
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Унуноктий
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Додано: Вів 17 бер, 2020 13:56
Унуноктий написав:
всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год
Не так.
"Здраствуй, ватный клоун! Кіношний хєрой!
Нарешті ти показав свої управлінські здібності!"
Далі буде((((
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 17 бер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
Serg-ik написав:
Итак...
Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено.
Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет:
-сидеть на самоизоляции и платить лендлорду
-валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят
) ???
Я до речі тиждень назад задавав це питання, відповіді не почув.
І ще там було питання, що буде лендлорд робити, якщо орендатор хворий чи помер в квартирі?
зі. Шкода, але скоро наслухаємось історій, якщо інтернет не забанять.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:02
striped написав:asin
а это Вы статистику по выставленным квартирам показывали? Как сейчас - больше/меньше?
Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
Унуноктий написав:
всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год
чого так довго чекав? на тому тижні треба було забирати.
якщо є євро, треба брати його, а потім міняти на чорному на бакс, якщо треба бакс.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
prosecutor написав:
Рокета начала падение. И чем ближе к земле тнм сильнее ускорение. Курс 29.2 пока
Я отчасти прыгнул с парашутом с рокеты, перед ее падением))
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05
airmax78 написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.
а что происходит?
В ОП Медового ажиотаж - разбирают.
А 52 можно не достраивать,ведь продано всё)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:16
change_pm написав: Унуноктий написав:
всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год
чого так довго чекав? на тому тижні треба було забирати.
якщо є євро, треба брати його, а потім міняти на чорному на бакс, якщо треба бакс.
у меня в банке 1200 долларов которые я по безналу покупал через приват24
мне не критично, просто сообщаю что пи** началась
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Додано: Вів 17 бер, 2020 14:20
xio13 написав: Andrew_ написав:
Падение началось? где уже есть вкусные цены?
Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.
експерт типо хуо13й, шо уже па50 и цены пополам? Я шото пропустил?
кстати как там биткоин?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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