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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3211321232133214>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 87
Вже навіть перевищили
41%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:29

flyman да, сегодня до 23-00
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:56

  Унуноктий написав:всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год

Не так.
"Здраствуй, ватный клоун! Кіношний хєрой!
Нарешті ти показав свої управлінські здібності!"

Далі буде(((( :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 бер, 2020 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

  Serg-ik написав:Итак...
Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено.
Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет:
-сидеть на самоизоляции и платить лендлорду
-валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят :-) ) ???


Я до речі тиждень назад задавав це питання, відповіді не почув.

І ще там було питання, що буде лендлорд робити, якщо орендатор хворий чи помер в квартирі?

зі. Шкода, але скоро наслухаємось історій, якщо інтернет не забанять.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:02

  striped написав:asin а это Вы статистику по выставленным квартирам показывали? Как сейчас - больше/меньше?

Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04

  Унуноктий написав:всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год


чого так довго чекав? на тому тижні треба було забирати.
якщо є євро, треба брати його, а потім міняти на чорному на бакс, якщо треба бакс.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04

  prosecutor написав:Рокета начала падение. И чем ближе к земле тнм сильнее ускорение. Курс 29.2 пока

Я отчасти прыгнул с парашутом с рокеты, перед ее падением))
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.

а что происходит?

В ОП Медового ажиотаж - разбирают.

А 52 можно не достраивать,ведь продано всё)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:16

  change_pm написав:
  Унуноктий написав:всё пи**, в кассах банков нет долларов на выдачу, здравствуй 2014 год


чого так довго чекав? на тому тижні треба було забирати.
якщо є євро, треба брати його, а потім міняти на чорному на бакс, якщо треба бакс.

у меня в банке 1200 долларов которые я по безналу покупал через приват24
мне не критично, просто сообщаю что пи** началась
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:20

  xio13 написав:
  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

експерт типо хуо13й, шо уже па50 и цены пополам? Я шото пропустил?

кстати как там биткоин?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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