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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3211321232133214

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 87
Вже навіть перевищили
41%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
20%
17
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:21

  xio13 написав:
  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

експерт типо хуо13й, шо уже па50 и цены пополам? Я шото пропустил?

кстати как там биткоин?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25

  Унуноктий написав:у меня в банке 1200 долларов которые я по безналу покупал через приват24
мне не критично, просто сообщаю что пи** началась


у мене десь так само. потім на гришу поміняю.

зі. згоден, за баксом в банки бігти вже пізно...

зіі. сподіваюсь, макс і сержик бакси тримають під матрасом.!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:27

Закономірність

Як тільки середня ЗП в Києві осягає позначки 500 дол/міс на руки - зразу ж гряде криза.
Причому - жорстка криза.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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