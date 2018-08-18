експерт типо хуо13й, шо уже па50 и цены пополам? Я шото пропустил?
кстати как там биткоин?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:21
експерт типо хуо13й, шо уже па50 и цены пополам? Я шото пропустил?
кстати как там биткоин?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:27
Закономірність
Як тільки середня ЗП в Києві осягає позначки 500 дол/міс на руки - зразу ж гряде криза.
Причому - жорстка криза.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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