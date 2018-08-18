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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6 5 10
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
0
0
знизяться в межах 10%
0
0
знизяться на 10-25%
30%
3
знизяться на 25%-50%
40%
4
знизяться більше, ніж на 50%
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:16

  xio13 написав:Саме веселе що пожар на міжбанку стався навіть без виходу нерезидентів які фантіки ОВДП продають. Скоро буде веселіше, коли пару мільярдів $ попиту отримаємо на міжбанку додатково.

Звісно 35-40 грн буде початком.

Прийміть співчуття котлаванщики.


Если кто-то не в курсе. Баксы печатают в США, США с прошлой недели прекратили авиа и морское сообщение с европейским континентом.
Не трудно было догадаться, что наличный бакс станет дехвицитом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Касательно метро и самоизоляции - в Киеве началось:
https://news.liga.net/kiev/news/v-kieve ... ronavirusa
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:32

  Faceless написав:Зображення

Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене.
Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:32

  rjkz написав:
  Faceless написав:Зображення

Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене.
Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.

Снизится более, чем вдвое = снижение больше чем на 50%, разве нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:35

Faceless, нет, это потеря более половины номинала или более 50%, но не двух номиналов. Разделить на 2 - тоже корректно.

В любом случае, оно вызывает разногласия.
Если уже начали с %%, то как-то логично и завершить.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 17 бер, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:37

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.

а что происходит?

В ОП Медового ажиотаж - разбирают.

дефективные, прости хосподи
все стройки, ровно как и любой прочий бизес сейчас встанут на неопределенный период и затем долго будут стартовать. На любой вопрос, в стиле "а чего не строят, я же проплатил", ответ будет очевидный "короновирус, ёпта!"
в такой период можно брать только готовые объекты, притом степень готовности должна включать мебель )
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:39

  rjkz написав:
  Faceless написав:Зображення

Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене.
Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.


Була халупа 70000$, стала 30000$ знизилась майже у 2.5 рази, хто там кому буде доплачувати?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:41

  rjkz написав:Faceless, нет, это потеря более половины номинала или более 50%, но не двух номиналов. Разделить на 2 - тоже корректно.

В любом случае, оно вызывает разногласия.
Если уже начали с %%, то как-то логично и завершить.

Ну могу и исправить, но вообще снизится на 50% = снизится вдвое, снизится более чем на 50% = значит снизится более, чем в два раза. О потере двух номиналов речь не идет :D
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:49

  rusramzik написав:Долго еще Трибеку в карантине будут держать?

Поддерживаю. Нам нужен лучик позитива.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:53

  xio13 написав:
  Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?


Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.

Жду доллара по 50. Продавать недвигу не собираюсь, а с долларом по 50 будет вкусный выбор - либо закрыть гривневую ипотеку, которая очень меня раздражала при курсе 23, либо прикупить еще что-то из недвиги, если цена в два раза сложится.
Vlad442
 
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