Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене. Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене. Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.
Снизится более, чем вдвое = снижение больше чем на 50%, разве нет?
airmax78 написав:Паника, комрады, паника. Вчера смеялись над китайской куйней, сегодня уже никому не до смеха.
а что происходит?
В ОП Медового ажиотаж - разбирают.
дефективные, прости хосподи все стройки, ровно как и любой прочий бизес сейчас встанут на неопределенный период и затем долго будут стартовать. На любой вопрос, в стиле "а чего не строят, я же проплатил", ответ будет очевидный "короновирус, ёпта!" в такой период можно брать только готовые объекты, притом степень готовности должна включать мебель )
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
Кстати, насчет нового опроса - чисто математически, не могут цены снизиться "больше чем вдвое" . Тогда это продавец будет доплачивать покупателю сумму равную начальной цене. Корректно все пункты в %% написать. Вырасти в 2 и более раза могут, а снизиться - нет.
Була халупа 70000$, стала 30000$ знизилась майже у 2.5 рази, хто там кому буде доплачувати?
Andrew_ написав:Падение началось? где уже есть вкусные цены?
Тут експерти типу Прохожого жартували, що долара по 50 грн не буде, і шо КРЖН не здешевшае в долларах в 2 рази, тож насолоджуйтесь, процес пішов як по рейкам.
Жду доллара по 50. Продавать недвигу не собираюсь, а с долларом по 50 будет вкусный выбор - либо закрыть гривневую ипотеку, которая очень меня раздражала при курсе 23, либо прикупить еще что-то из недвиги, если цена в два раза сложится.