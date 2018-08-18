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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:56
Serg-ik написав:
Итак...
Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено.
Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет:
-сидеть на самоизоляции и платить лендлорду
-валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят
) ???
В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:59
Vlad442 о том, как арендатор затопил квартиру слезами, умоляя понизить плату?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00
asin написав:
Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.
Неужели предчувствовали кризис? Обычно люди две однушки без веских оснований не продают.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02
xio13 написав:
Звісно 35-40 грн буде початком.
Президент четко обозначил цифру. 36,6. Смотрели обращение?
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Vlad442
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