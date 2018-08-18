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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6 5 10
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
0
0
знизяться в межах 10%
0
0
знизяться на 10-25%
30%
3
знизяться на 25%-50%
40%
4
знизяться більше, ніж на 50%
30%
3
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:56

  Serg-ik написав:Итак...
Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено.
Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет:
-сидеть на самоизоляции и платить лендлорду
-валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят :-) ) ???

В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:59

Vlad442 о том, как арендатор затопил квартиру слезами, умоляя понизить плату?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asin написав:Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.

Неужели предчувствовали кризис? Обычно люди две однушки без веских оснований не продают.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Звісно 35-40 грн буде початком.

Президент четко обозначил цифру. 36,6. Смотрели обращение?
Vlad442
 
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