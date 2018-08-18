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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 16
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
0
0
знизяться в межах 10%
13%
2
знизяться на 10-25%
31%
5
знизяться на 25%-50%
38%
6
знизяться більше, ніж на 50%
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:39

  Serg-ik написав:airmax78
У Трибеки ( неё, него) нет способности сделать учётку Трибека-2?
Была еще "Натаха-бита"

Нет такой возможности. Как мы узнаем, что это Трибека?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:41

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Итак...
Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено.
Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет:
-сидеть на самоизоляции и платить лендлорду
-валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят :-) ) ???

В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.


Ну лендлорды, у которых готовый бетон на руках и может не один, как-то протянут этот, очередной, кризис. Ипотека не у многих. Откровенно говоря, вообще не думал, что она у кого-то есть. А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать.
У них истории будут пострашнее.
Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.

По неумолимой логике старины Дарвина - неввод в эксплуатацию новостроев смягчит кризис для уже практикующих лендлордов.

Пускаете под нож молодое поколение кровососов ради выживания лендлордов-пенсионеров?! Так вид может вымереть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать.
У них истории будут пострашнее.
Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.

потерпит лендлрд 2-10 месяцев до сдачи-не беда, он не бездомный. А вот достройка УБ а Аркады, а так же своевременность постройки домов КГС-это вопрос...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:46

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.


Ну лендлорды, у которых готовый бетон на руках и может не один, как-то протянут этот, очередной, кризис. Ипотека не у многих. Откровенно говоря, вообще не думал, что она у кого-то есть. А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать.
У них истории будут пострашнее.
Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.

По неумолимой логике старины Дарвина - неввод в эксплуатацию новостроев смягчит кризис для уже практикующих лендлордов.

Пускаете под нож молодое поколение кровососов ради выживания лендлордов-пенсионеров?! Так вид может вымереть.


Не вымрет, ген лендлордства передается по наследству вместе с бетоном.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 16:59

  Diego написав:Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?

а что там с водой и электричеством?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:05

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  rusramzik написав:Долго еще Трибеку в карантине будут держать?

Поддерживаю. Нам нужен лучик позитива.

Предлагаю вместо всей этой никому ненужной статистики запилить голосовалку в поддержку разблокировки Трибеки. Человек остался один в безвоздушном пространстве. Рокета развалилась на части. От холодного космоса его отделяет только тонкая оболочка скафандра и слабая надежда, что его кто-то подберет на орбите. Отказывать в этой ситуации человеку в общении - это преступление. Не берите грех на душу, Фейслесс.

Макс, может проще вас отправить на орбиту?
вернетесь с свежими новостями от 3беки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:08

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать.
У них истории будут пострашнее.
Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.

потерпит лендлрд 2-10 месяцев до сдачи-не беда, он не бездомный. А вот достройка УБ а Аркады, а так же своевременность постройки домов КГС-это вопрос...


Разное может быть - размеры кризиса пока никто оценить не может.
На арендной ветке я повествовал свою "страшную историю" - ипотека на строящемся объекте под залог своей квартиры в марте 2008, с начала 2009 начало лендлордства по другому объекту, 2010 - остановка стройки на стадии 97% готовности, 2011 -оформление права собственности, 2012 - закрытие ипотеки, 2015- смена застройщика и возобновление строительства, начало дораспродаж оставшихся метров, на старте 25-30 м2 смарты/студии по 11-12 куе, конец 2017 - начало заселения, лето 2018 - начало ремонта, сентябрь 2019 - начало "работы" объекта.
11,5 лет от заноса денег в бетон до начала возврата.
Никто не знает как будет в этот раз в Украине, но кризис уже идет полным ходом ПО ВСЕМУ МИРУ.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:09

  Serg-ik написав:Vlad442 о том, как арендатор затопил квартиру слезами, умоляя понизить плату?

http://nov.cryptowallets.site/samyie-ne ... y-ywpl8/8/
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:14

  Прохожий написав:Макс, может проще вас отправить на орбиту?

не родился еще тот конструктор, что спроектирует такую ракету.
не взлетит.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:18

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:Макс, может проще вас отправить на орбиту?

не родился еще тот конструктор, что спроектирует такую ракету.
не взлетит.

мда, даже у Илона падает...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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