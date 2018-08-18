Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Итак... Левый берег-колыбель лендлорда, обитель понаехов -любителей Круш и Патриотик, остаётся без метро...до 3го апреля. Добираться на работу-невозможно, а то и вообще запрещено. Полмесяца, тех самых, которые уходят на зарабатывание аренды, арендатор будет: -сидеть на самоизоляции и платить лендлорду -валить из Киева, поскольку так дешевле ( если выпустят ) ???
В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.
Ну лендлорды, у которых готовый бетон на руках и может не один, как-то протянут этот, очередной, кризис. Ипотека не у многих. Откровенно говоря, вообще не думал, что она у кого-то есть. А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать. У них истории будут пострашнее. Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.
По неумолимой логике старины Дарвина - неввод в эксплуатацию новостроев смягчит кризис для уже практикующих лендлордов.
Пускаете под нож молодое поколение кровососов ради выживания лендлордов-пенсионеров?! Так вид может вымереть.
rjkz написав:А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать. У них истории будут пострашнее. Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.
потерпит лендлрд 2-10 месяцев до сдачи-не беда, он не бездомный. А вот достройка УБ а Аркады, а так же своевременность постройки домов КГС-это вопрос...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:В ближайшее время арсенал лендлородов пополнится страшными историями, которыми потом они будут по вечерам пугать внуков.
Ну лендлорды, у которых готовый бетон на руках и может не один, как-то протянут этот, очередной, кризис. Ипотека не у многих. Откровенно говоря, вообще не думал, что она у кого-то есть. А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать. У них истории будут пострашнее. Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.
По неумолимой логике старины Дарвина - неввод в эксплуатацию новостроев смягчит кризис для уже практикующих лендлордов.
Пускаете под нож молодое поколение кровососов ради выживания лендлордов-пенсионеров?! Так вид может вымереть.
Не вымрет, ген лендлордства передается по наследству вместе с бетоном.
Diego написав:Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?
rusramzik написав:Долго еще Трибеку в карантине будут держать?
Поддерживаю. Нам нужен лучик позитива.
Предлагаю вместо всей этой никому ненужной статистики запилить голосовалку в поддержку разблокировки Трибеки. Человек остался один в безвоздушном пространстве. Рокета развалилась на части. От холодного космоса его отделяет только тонкая оболочка скафандра и слабая надежда, что его кто-то подберет на орбите. Отказывать в этой ситуации человеку в общении - это преступление. Не берите грех на душу, Фейслесс.
Макс, может проще вас отправить на орбиту? вернетесь с свежими новостями от 3беки
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
rjkz написав:А вот "лендлорды", которые только ждали этого момента, ожидая достройки новостроя - можно только посочувствовать. У них истории будут пострашнее. Сейчас под вопросом будет достройка тьмы новостроев, а проблемные, типа Укрбуда и Аркады - это вообще фантазии.
потерпит лендлрд 2-10 месяцев до сдачи-не беда, он не бездомный. А вот достройка УБ а Аркады, а так же своевременность постройки домов КГС-это вопрос...
Разное может быть - размеры кризиса пока никто оценить не может. На арендной ветке я повествовал свою "страшную историю" - ипотека на строящемся объекте под залог своей квартиры в марте 2008, с начала 2009 начало лендлордства по другому объекту, 2010 - остановка стройки на стадии 97% готовности, 2011 -оформление права собственности, 2012 - закрытие ипотеки, 2015- смена застройщика и возобновление строительства, начало дораспродаж оставшихся метров, на старте 25-30 м2 смарты/студии по 11-12 куе, конец 2017 - начало заселения, лето 2018 - начало ремонта, сентябрь 2019 - начало "работы" объекта. 11,5 лет от заноса денег в бетон до начала возврата. Никто не знает как будет в этот раз в Украине, но кризис уже идет полным ходом ПО ВСЕМУ МИРУ.