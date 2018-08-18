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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:52
Унуноктий вода есть (теоретически подвод присутствует), элекричество отключено.
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Diego
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:14
rjkz написав: xio13 написав:
Саме веселе що пожар на міжбанку стався навіть без виходу нерезидентів які фантіки ОВДП продають. Скоро буде веселіше, коли пару мільярдів $ попиту отримаємо на міжбанку додатково.
Звісно 35-40 грн буде початком.
Прийміть співчуття котлаванщики.
Если кто-то не в курсе. Баксы печатают в США, США с прошлой недели прекратили авиа и морское сообщение с европейским континентом.
Не трудно было догадаться, что наличный бакс станет дехвицитом.
вроде сегодня пришел спецрейс
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rjkz
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19
rjkz написав: xio13 написав:
Саме веселе що пожар на міжбанку стався навіть без виходу нерезидентів які фантіки ОВДП продають. Скоро буде веселіше, коли пару мільярдів $ попиту отримаємо на міжбанку додатково.
Звісно 35-40 грн буде початком.
Прийміть співчуття котлаванщики.
Если кто-то не в курсе. Баксы печатают в США, США с прошлой недели прекратили авиа и морское сообщение с европейским континентом.
Не трудно было догадаться, что наличный бакс станет дехвицитом.
Саме цікаве буде через кілька місяців, коли ФРС почне піднімати ставку.... РОкета!!!
Китай перестане бути фабрикою світу.
Раша теж лососне тунця
Ради цього і затіювалося.
Неньку, думаю, масони не кинуть.
Бубочка працює по методичкам Вашингтонського обкому.
Все буде добре.
Головне протриматися цей час і не скотитися в паніку.
Бізнеси переформатуються. Підуть в регіони та на віддалену роботу.
Київ перестане бути пуповим.
ПОХ, та всякі Навігатори стануть гетто погірше старих панельних хрущів.
Серж-ик візьме нарешті трьоху правильного планування.
Аірмаксу, традиційно, лосік-полтосік.
Всім процвітання.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:21
Найближчі тижні мегаполіс - мишина пастка.
Я сьогодні через квартирку можливостей спробую вискочити.
Всім удачі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:26
Diego написав:
Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?
Саме розумне зараз - запати на дно, забитися в нірку, впасти в анабіоз...
Ніяких покупок найближчі півроку на РН, які б смачні ціни не пропорувалися б, і які ласі об'єкти не продавалися.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:32
Первый написав: artlife написав: Первый написав:
Чота ржал.
Конечно що при виді платіжки будуть викидатися у вікно. Однозначно.
Пам’ятаєте як кидалися у вікна в 2015?
Какая убогая распальцовка из 90-х.
Бажання п...ца нікому добра не приносило
Подумай над цим
Грошей може нестати не тільки на квартплату у розмірі 2000 грн, а й на 200 грн...
І якщо у когось може скоро накриться бізнес то у когось може накритися пенсія
Где ты тут увидел "бажання п...ца"? По-моему, ты пытаешься на пустом месте притулить "бажання п...ца", чтобы просто побыковать.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:09
Yuri_T написав: Прохожий написав:
Макс, может проще вас отправить на орбиту?
не родился еще тот конструктор, что спроектирует такую ракету.
не взлетит.
Мне не нужна рОкета:
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:19
Vlad442 написав: asin написав:
Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.
Неужели предчувствовали кризис? Обычно люди две однушки без веских оснований не продают.
Не предчуствовал. Просто посчитав доходность от аренды от текущей стоимости решил продать.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:25
asin написав: Vlad442 написав: asin написав:
Хз. Продал и продал две однушки в Партиотике. Не интересуюсь пока. Думаю что подешевело.
Неужели предчувствовали кризис? Обычно люди две однушки без веских оснований не продают.
Не предчуствовал. Просто посчитав доходность от аренды от текущей стоимости решил продать.
Для прикола. Сегодня позвонила арендатор, хочет за 3 мес наперед денег дать за аренду)) видать видит что курс пошел, чтоб аренду не поднял))
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Додано: Вів 17 бер, 2020 21:37
Арендаторы сейчас будут в дефиците.Многие уедут с Киева.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк.
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