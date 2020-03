Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19

rjkz написав: xio13 написав: Саме веселе що пожар на міжбанку стався навіть без виходу нерезидентів які фантіки ОВДП продають. Скоро буде веселіше, коли пару мільярдів $ попиту отримаємо на міжбанку додатково.



Звісно 35-40 грн буде початком.



Если кто-то не в курсе. Баксы печатают в США, США с прошлой недели прекратили авиа и морское сообщение с европейским континентом.

Саме цікаве буде через кілька місяців, коли ФРС почне піднімати ставку.... РОкета!!!

Китай перестане бути фабрикою світу.

Раша теж лососне тунця

Ради цього і затіювалося.

Неньку, думаю, масони не кинуть.

Бубочка працює по методичкам Вашингтонського обкому.

Все буде добре.

Головне протриматися цей час і не скотитися в паніку.

Бізнеси переформатуються. Підуть в регіони та на віддалену роботу.

Київ перестане бути пуповим.

ПОХ, та всякі Навігатори стануть гетто погірше старих панельних хрущів.

Серж-ик візьме нарешті трьоху правильного планування.

Аірмаксу, традиційно, лосік-полтосік.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

