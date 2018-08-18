Додано: Вів 17 бер, 2020 21:55

Diego написав: Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок? Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?

Если считаете, что цена сложится в двое, то остановитесь в торгах на 300. Т.е. из расчёта что сложится на 70%. Это придаст Вам уверенность в правильности решения. Если не пройдёте по цене, то переворачивайтесь опять в доллар. Да потеряете, но если Вы хотите попробовать, то без риска не получиться и потери при конвертации - это минимальные потери. Если договоритесь с обменником сдать и откупиться обратно по новому курсу - будет хорошо. Если не сможете купить доллары, что вероятнее всего, то купите евро или золото.P.S. Когда Вы принимаете решение, то видите только часть пазла, а остальную часть картины пытаетесь представить. Сейчас сложно кому-то представить эту невидимую часть картины т.к. подобного в мире ранее не происходило и опыта подобного ни у кого нет. Но вероятнее всего, будет круче чем в 2007-08. Удачи Вам и мудрости принять правильное решение.