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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3215321632173218

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 19
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
5%
1
знизяться в межах 10%
11%
2
знизяться на 10-25%
26%
5
знизяться на 25%-50%
37%
7
знизяться більше, ніж на 50%
21%
4
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По итогам серфа форума

Курс растёт - котлованы загибаются - укрбуд и кгс медленно умирают - предложение новых квартир существенно уменьшается-США печатает деньги вместе с нбу - разгоняем экономику
Вопрос - где здесь двукратное падение цены на квартиру?
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:42

Збагнути незбагненне!©®™

  flyman написав:Ніяких покупок найближчі півроку на РН, які б смачні ціни не пропорувалися б, і які ласі об'єкти не продавалися.

А далі можна бетонуватись?
Як же мені втриматись від спокуси, коли закінчаться смачні % по моїх депо з поповненням?(правда, це буде взимку) - чекати зими?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:55

  Diego написав:Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?

Если считаете, что цена сложится в двое, то остановитесь в торгах на 300. Т.е. из расчёта что сложится на 70%. Это придаст Вам уверенность в правильности решения. Если не пройдёте по цене, то переворачивайтесь опять в доллар. Да потеряете, но если Вы хотите попробовать, то без риска не получиться и потери при конвертации - это минимальные потери. Если договоритесь с обменником сдать и откупиться обратно по новому курсу - будет хорошо. Если не сможете купить доллары, что вероятнее всего, то купите евро или золото.
P.S. Когда Вы принимаете решение, то видите только часть пазла, а остальную часть картины пытаетесь представить. Сейчас сложно кому-то представить эту невидимую часть картины т.к. подобного в мире ранее не происходило и опыта подобного ни у кого нет. Но вероятнее всего, будет круче чем в 2007-08. Удачи Вам и мудрости принять правильное решение.
Richi
 
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  #<1 ... 3215321632173218
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