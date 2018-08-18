Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Курс растёт - котлованы загибаются - укрбуд и кгс медленно умирают - предложение новых квартир существенно уменьшается-США печатает деньги вместе с нбу - разгоняем экономику Вопрос - где здесь двукратное падение цены на квартиру?
flyman написав:Ніяких покупок найближчі півроку на РН, які б смачні ціни не пропорувалися б, і які ласі об'єкти не продавалися.
А далі можна бетонуватись? Як же мені втриматись від спокуси, коли закінчаться смачні % по моїх депо з поповненням?(правда, це буде взимку) - чекати зими?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Diego написав:Господа, опять нужна Ваша консультация. Присмотрел один объект на прозорро (полуразваленное здание, 600кв), ввиду грядущей Ж., как Вы оцениваете какой торг может быть на аукционе. Допустим, рыночная стоимость 1кк, старт аукциона с 200к. Помещение коммерция, локация - мне нравиться - будет там либо хостел либо жк елит. Переживаю что придется конвертнуть $ в грн для оплаты, а через полгода будет такой курс что цена объект сложится вдвое в $. То есть, граничной ценой торга для меня может быть 500к + 1грн. Есть у кого то опыт выкупа такого, какие может стратегии самого участия или определения разумных денежных рамок?
Если считаете, что цена сложится в двое, то остановитесь в торгах на 300. Т.е. из расчёта что сложится на 70%. Это придаст Вам уверенность в правильности решения. Если не пройдёте по цене, то переворачивайтесь опять в доллар. Да потеряете, но если Вы хотите попробовать, то без риска не получиться и потери при конвертации - это минимальные потери. Если договоритесь с обменником сдать и откупиться обратно по новому курсу - будет хорошо. Если не сможете купить доллары, что вероятнее всего, то купите евро или золото. P.S. Когда Вы принимаете решение, то видите только часть пазла, а остальную часть картины пытаетесь представить. Сейчас сложно кому-то представить эту невидимую часть картины т.к. подобного в мире ранее не происходило и опыта подобного ни у кого нет. Но вероятнее всего, будет круче чем в 2007-08. Удачи Вам и мудрости принять правильное решение.
Курс растёт - котлованы загибаются - укрбуд и кгс медленно умирают - предложение новых квартир существенно уменьшается-США печатает деньги вместе с нбу - разгоняем экономику Вопрос - где здесь двукратное падение цены на квартиру?
Беда в том, что параллельно резко сокращается и потенциальный и обеспеченный деньгами спрос на недвигу.
Чекаємо на оголошення від забудовників: "Смарт-квартира - за рулончик туалетного паперу!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!