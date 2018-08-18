Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все как по нотам. Гастрики назад, курс в горы. Разблокируйте Трибеку! Пусть расскажет о 15% годовых с аренды!
Это Джокер. Неучтенный фактор. Киевские арендаторы (не сильно платежеспособные) грозят делать ноги, а взамен приезжает ОДНОМОМЕНТНО десятки тысяч людей, в чьих карманах пачки евров. Они точно также остались без работы в Италии, Польше, Чехии и прочих странах. Но есть маленькая финансовая разница.
Кто-то может и решит, что пора брать бетон. Как там у вас на ветке говорят? РОкета?