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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 18 бер, 2020 03:31
Gastarbaiter написав:
Все как по нотам. Гастрики назад, курс в горы.
Разблокируйте Трибеку! Пусть расскажет о 15% годовых с аренды!
Это Джокер.
Неучтенный фактор.
Киевские арендаторы (не сильно платежеспособные) грозят делать ноги, а взамен приезжает ОДНОМОМЕНТНО десятки тысяч людей, в чьих карманах пачки евров. Они точно также остались без работы в Италии, Польше, Чехии и прочих странах. Но есть маленькая финансовая разница.
Кто-то может и решит, что пора брать бетон.
Как там у вас на ветке говорят? РОкета?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 07:32
И что? Все 33000 гастриков останутся в Киеве?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:29
Разъедутся по своим селам и райцентрам.Скоро огороды начнутся, картоху нужно буде сажать.Видно бригад много вернулось, кто по биометрии работал.В НЛ и Эпике палетами стройматы гребут у нас во Львове.
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