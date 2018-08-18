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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3216321732183219

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.6 5 23
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
4%
1
знизяться в межах 10%
9%
2
знизяться на 10-25%
35%
8
знизяться на 25%-50%
30%
7
знизяться більше, ніж на 50%
22%
5
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 03:31

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Аплодируем стоя нашему Президенту и поднимаем ценники в баксах и евро
:lol:

В Украину за два дня из-за границы вернулись 33000 украинцев - Зеленский

https://news.liga.net/society/news/v-uk ... -zelenskiy

Виват!!!

Все как по нотам. Гастрики назад, курс в горы.
Разблокируйте Трибеку! Пусть расскажет о 15% годовых с аренды!


Это Джокер.
Неучтенный фактор.
Киевские арендаторы (не сильно платежеспособные) грозят делать ноги, а взамен приезжает ОДНОМОМЕНТНО десятки тысяч людей, в чьих карманах пачки евров. Они точно также остались без работы в Италии, Польше, Чехии и прочих странах. Но есть маленькая финансовая разница.

Кто-то может и решит, что пора брать бетон.
Как там у вас на ветке говорят? РОкета? :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 07:32

И что? Все 33000 гастриков останутся в Киеве?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:29

Разъедутся по своим селам и райцентрам.Скоро огороды начнутся, картоху нужно буде сажать.Видно бригад много вернулось, кто по биометрии работал.В НЛ и Эпике палетами стройматы гребут у нас во Львове.
Bolt
 
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