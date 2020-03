Додано: Сер 18 бер, 2020 09:42

Frant написав: flyman написав: Вєталь з баригами вирішив підзаробити на масках.

Тепер в громадський транспорт тільки в намордніках.

Це правильне рішення!

так зроблено в Сингапурі, Китаї і тп.

Не всі, а прихильники Зе Не всі, а прихильники Зе

