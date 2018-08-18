Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:36
flyman
та конечно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38
flyman написав:
Вєталь з баригами вирішив підзаробити на масках.
Тепер в громадський транспорт тільки в намордніках.
Здобули!
Це правильне рішення!
так зроблено в Сингапурі, Китаї і тп.
В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:42
Frant написав: flyman написав:
Вєталь з баригами вирішив підзаробити на масках.
Тепер в громадський транспорт тільки в намордніках.
Здобули!
Це правильне рішення!
так зроблено в Сингапурі, Китаї і тп.
В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!
Не всі, а прихильники Зе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46
Serg-ik написав: flyman
та конечно
Зебілізм законів нігелюється необов'язковістю їх виконання.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00
Frant написав:
В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!
есть альтернативное мнение
Почему обыкновенные маски не защитят вас от коронавируса В ж0пу эти обычные маски. Дочитайте этот текст до конца, чтобы понять почему их не надо покупать. https://censor.net.ua/resonance/3182020/pochemu_obyknovennye_maski_ne_zaschityat_vas_ot_koronavirusa
Интересно, риелторы будут водить людей на просмотры в масках.
Строители будут лить бетон в масках?
Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24
Faceless написав:
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
striped
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