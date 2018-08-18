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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3217321832193220

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 32
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
9%
3
знизяться на 10-25%
41%
13
знизяться на 25%-50%
28%
9
знизяться більше, ніж на 50%
16%
5
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:36

flyman
та конечноЗображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:38

  flyman написав:Вєталь з баригами вирішив підзаробити на масках.
Тепер в громадський транспорт тільки в намордніках.
Здобули!

Це правильне рішення!
так зроблено в Сингапурі, Китаї і тп.
В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:42

  Frant написав:
  flyman написав:Вєталь з баригами вирішив підзаробити на масках.
Тепер в громадський транспорт тільки в намордніках.
Здобули!

Це правильне рішення!
так зроблено в Сингапурі, Китаї і тп.
В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!

Не всі, а прихильники Зе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:46

  Serg-ik написав:flyman
та конечноЗображення

Зебілізм законів нігелюється необов'язковістю їх виконання.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!


есть альтернативное мнение
Почему обыкновенные маски не защитят вас от коронавируса

В ж0пу эти обычные маски. Дочитайте этот текст до конца, чтобы понять почему их не надо покупать.

https://censor.net.ua/resonance/3182020/pochemu_obyknovennye_maski_ne_zaschityat_vas_ot_koronavirusa

Интересно, риелторы будут водить людей на просмотры в масках.
Строители будут лить бетон в масках?
Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:24

  Faceless написав:Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08

  Serg-ik написав:Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?

А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:28

  Serg-ik написав:
  Frant написав:В місцях громадського користування - всі повинні бути в захисних масках!!!


есть альтернативное мнение
Почему обыкновенные маски не защитят вас от коронавируса

В ж0пу эти обычные маски. Дочитайте этот текст до конца, чтобы понять почему их не надо покупать.

https://censor.net.ua/resonance/3182020/pochemu_obyknovennye_maski_ne_zaschityat_vas_ot_koronavirusa

Интересно, риелторы будут водить людей на просмотры в масках.
Строители будут лить бетон в масках?
Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?

С точки зрения здравого смысла вирус летает на сам по себе, как Бэтмен, а в капельках слюны, мокроты которые вполне может задержать любая маска. Даже обычный строительный респиратор лучше, чем ничего.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Даже обычный строительный респиратор лучше, чем ничего

Вы смеетесь, правда?
Обычный строительный респиратор от аэрозолей с клапаном для выдыхания в разы лучше любой маски
b3320413
 
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