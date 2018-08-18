А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Специально не делал маоый шаг, ибо даже источников для оценки динамики цены с такой точностью нет. А так диапазоны достаточно широкие, чтобы не было бессмыленных споров, 10 или 15%
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То же, что и с гривной, которую отправляют на карантин на 14 дней
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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