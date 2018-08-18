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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3218321932203221>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 35
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
11%
4
знизяться на 10-25%
40%
14
знизяться на 25%-50%
29%
10
знизяться більше, ніж на 50%
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08

  Serg-ik написав:Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?

А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:
  Faceless написав:Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
Специально не делал маоый шаг, ибо даже источников для оценки динамики цены с такой точностью нет. А так диапазоны достаточно широкие, чтобы не было бессмыленных споров, 10 или 15%
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?

То же, что и с гривной, которую отправляют на карантин на 14 дней
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57

А мне утюгом больше нравится.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Підприємці з різних міст скаржаться, що деякі лендлорди по комерції й надалі хочуть рубати 100% за оренду під час карантину!
Ой, дограються, що орендарі візьмуть вила і.... :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:27

  Долярчик написав:...орендарі візьмуть вила і....

ты, главное, тёщины котлеты не забывай брать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:35

  Faceless написав:
striped написав:
  Faceless написав:Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи


разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
Специально не делал маоый шаг, ибо даже источников для оценки динамики цены с такой точностью нет. А так диапазоны достаточно широкие, чтобы не было бессмыленных споров, 10 или 15%


12,365% )))
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:06

  Frant написав:
  Serg-ik написав:
  rjkz написав:взамен приезжает ОДНОМОМЕНТНО десятки тысяч людей, в чьих карманах пачки евров. Они точно также остались без работы в Италии, Польше, Чехии и прочих странах. Но есть маленькая финансовая разница.

Вы видели эти десятки тысяч, застрявшие на границе? Некоторые полубомжеватого вида, их уже "пощипали" перевозчики, срубив сотню-две евро за поездку до кордона. А на кордоне-не пускают. Теперь надо платить сотни евро за билет в самолёт, который Зе-команда вышлет.

Звісно, що безробітні заробітчани не врятують київских лендлордів. Не в коня корм)))

Никто в спасении не нуждается как бы этого кое-кому не хотелось.Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:15

  Долярчик написав:Підприємці з різних міст скаржаться, що деякі лендлорди по комерції й надалі хочуть рубати 100% за оренду під час карантину!
Ой, дограються, що орендарі візьмуть вила і.... :shock: :mrgreen:

100% уже не получится. Девальвация гривни уже отминусовала более 30%. Для 100% нужно поднимать аренду на величину девальвации. Делать это в данный момент пока нецелесообразно. Пусть ситуация окончательно прояснится.
dir
 
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