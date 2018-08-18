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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 бер, 2020 12:08
Serg-ik написав:
Продавец квартиры положит баксы на карантин на 14 дней?
А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?
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Richi
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:25
striped написав: Faceless написав:
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
Специально не делал маоый шаг, ибо даже источников для оценки динамики цены с такой точностью нет. А так диапазоны достаточно широкие, чтобы не было бессмыленных споров, 10 или 15%
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Faceless
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:52
Richi написав:
А что должно произойти с баксами через 14 дней? Наблюдать, начнётся ли у них кашель?
То же, что и с гривной, которую отправляют на карантин на 14 дней
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:57
А мне утюгом больше нравится.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:22
Підприємці з різних міст скаржаться, що деякі лендлорди по комерції й надалі хочуть рубати 100% за оренду під час карантину!
Ой, дограються, що орендарі візьмуть вила і....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:27
Долярчик написав:
...орендарі візьмуть вила і....
ты, главное, тёщины котлеты не забывай брать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 18 бер, 2020 15:35
Faceless написав: striped написав: Faceless написав:
Додав нове опитування, актуально на фоні вірусної кризи
разбег 25-50% уж очень большой. я бы сделал с шагом 10% голосовалку.
Специально не делал маоый шаг, ибо даже источников для оценки динамики цены с такой точностью нет. А так диапазоны достаточно широкие, чтобы не было бессмыленных споров, 10 или 15%
12,365% )))
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rjkz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:06
Frant написав: Serg-ik написав: rjkz написав:
взамен приезжает ОДНОМОМЕНТНО десятки тысяч людей, в чьих карманах пачки евров. Они точно также остались без работы в Италии, Польше, Чехии и прочих странах. Но есть маленькая финансовая разница.
Вы видели эти десятки тысяч, застрявшие на границе? Некоторые полубомжеватого вида, их уже "пощипали" перевозчики, срубив сотню-две евро за поездку до кордона. А на кордоне-не пускают. Теперь надо платить сотни евро за билет в самолёт, который Зе-команда вышлет.
Звісно, що безробітні заробітчани не врятують київских лендлордів. Не в коня корм)))
Никто в спасении не нуждается как бы этого кое-кому не хотелось.Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
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dir
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:14
Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !
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rusramzik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:15
Долярчик написав:
Підприємці з різних міст скаржаться, що деякі лендлорди по комерції й надалі хочуть рубати 100% за оренду під час карантину!
Ой, дограються, що орендарі візьмуть вила і....
100% уже не получится. Девальвация гривни уже отминусовала более 30%. Для 100% нужно поднимать аренду на величину девальвации. Делать это в данный момент пока нецелесообразно. Пусть ситуация окончательно прояснится.
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dir
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