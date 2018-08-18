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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3218321932203221

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 35
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
11%
4
знизяться на 10-25%
40%
14
знизяться на 25%-50%
29%
10
знизяться більше, ніж на 50%
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:21

  rusramzik написав:Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !

Девальвация гривни уже отняла свыше 30%. Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  dir написав:Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.

У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27

  Serg-ik написав:
  dir написав:Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.

У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?

В некоторых городах разрешали вообще не платить официально
Понаехал
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