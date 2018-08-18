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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:21
rusramzik написав:
Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !
Девальвация гривни уже отняла свыше 30%. Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:23
dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27
Serg-ik написав: dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
В некоторых городах разрешали вообще не платить официально
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