Додано: Сер 18 бер, 2020 18:22

dir написав: rusramzik написав: Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было ! Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !

Девальвация гривни уже отняла свыше 30%. Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно. Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно.

Від ПА24:

24 * 1,3 = 31,2

може ти рашафорумом помилився, про рейсрупію?



а може засланий провокатор? для чого брешеш?



За рік:



viewtopic.php?p=4905605#p4905605



Сибарит написав: Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............18.03.2020..............19.03.2020

дата розрахунку..............17.03.2020..............18.03.2020

Євро.................................29,7271....................29,7936

Долар США......................27,0566....................27,2685



.....



Этот день в истории:

2019 - 27.1319 (+12) +13

2018 - 26.3539 (+8) +91



2017 - 26.9093 (-7)

