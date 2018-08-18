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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:21
rusramzik написав:
Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !
Девальвация гривни уже отняла свыше 30%. Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:23
dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 16:27
Serg-ik написав: dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
В некоторых городах разрешали вообще не платить официально
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:49
К концу недели работодатели должны определится с масштабами сокращения кадров и размером экономии фонда заработной платы.
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UA
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:53
UA написав:
К концу недели работодатели должны определится с масштабами сокращения кадров и размером экономии фонда заработной платы.
в США говорят о 17%м росте безработицы в первые месяцы
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Понаехал
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Додано: Сер 18 бер, 2020 17:55
UA написав:
К концу недели работодатели должны определится с масштабами сокращения кадров и размером экономии фонда заработной платы.
Почему?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 18 бер, 2020 18:22
dir написав:
Девальвация гривни уже отняла свыше 30%.
rusramzik написав:
Час назад общался с лендлордом посуточником! "Обеспокоенность" на лице - как баннер! Говорит на долгосрок переходит ПОКА не думает. Радости в глазах у него не было !
Радоваться нечему. Всем сейчас тревожно.
Від ПА24:
24 * 1,3 = 31,2
може ти рашафорумом помилився, про рейсрупію?
а може засланий провокатор? для чого брешеш?
За рік: viewtopic.php?p=4905605#p4905605
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.03.2020..............19.03.2020
дата розрахунку..............17.03.2020..............18.03.2020
Євро.................................29,7271....................29,7936
Долар США......................27,0566....................27,2685
.....
Этот день в истории:
2019 - 27.1319 (+12) +13
2018 - 26.3539 (+8) +91
2017 - 26.9093 (-7)
2016 - 26.2429 (-46)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:23
Понаехал написав: Serg-ik написав: dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
В некоторых городах разрешали вообще не платить официально
Действительно, то за что разрешили не платить можно и не платить. Но за что именно?В качестве примера, вы можете пару месяцев не платить ЕСВ, но единый налог никто не отменял. Вы не хотите платить аренду арендатору, платить за кусок хлеба в магазине, за проезд и т.д. Но всё это кто-то создал, произвёл и предоставил. Не хотите платить не кушайте это, живите там где можете себе позволить. Всё, что не заплатили вы, должно быть оплачено другими. Это паразитическое мышление недопустимо при любых обстоятельствах.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 19:28
Serg-ik написав: dir написав:
Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.
У всех арендаторов солидные долларовые заначки?
В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?
Скорее доходы в скв или привязанные к скв. В сегменте от пятнашки. Но думаю зависит не столько от сегмента сколько от людей.По сравнению с недавней троекратной девальвацией сегодня считай ничего не происходит.
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