Додано: Сер 18 бер, 2020 19:23

Понаехал написав: Serg-ik написав: dir написав: Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца. Арендаторы тихо радуются поднявшемуся курсу и опасаются подъёма гривневых цен на аренду. Даже те кто отъехал на карантин пооплачивали вперёд на месяца.

У всех арендаторов солидные долларовые заначки?

В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес? У всех арендаторов солидные долларовые заначки?В каком сегменте пооплачивали на месяца вперёд? Круши-Патриотики по 7-10 тыс грн в мес?

В некоторых городах разрешали вообще не платить официально В некоторых городах разрешали вообще не платить официально

Действительно, то за что разрешили не платить можно и не платить. Но за что именно?В качестве примера, вы можете пару месяцев не платить ЕСВ, но единый налог никто не отменял. Вы не хотите платить аренду арендатору, платить за кусок хлеба в магазине, за проезд и т.д. Но всё это кто-то создал, произвёл и предоставил. Не хотите платить не кушайте это, живите там где можете себе позволить. Всё, что не заплатили вы, должно быть оплачено другими. Это паразитическое мышление недопустимо при любых обстоятельствах.