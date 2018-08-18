dir написав:

artlife написав: Ну что, цены недельной давности это уже история. Думаю, новый уровень сформируется где-то за год и будет вдвое ниже. Готовьте зелёные катлеты, матрасники!

Ну, а тем, кто недавно купил (и себе в том числе) - мудрости и философского взгляда на жизнь. Ну что, цены недельной давности это уже история. Думаю, новый уровень сформируется где-то за год и будет вдвое ниже. Готовьте зелёные катлеты, матрасники!Ну, а тем, кто недавно купил (и себе в том числе) - мудрости и философского взгляда на жизнь.

Да всё в порядке. Купили то, что считали нужным по подошедшей вам на тот момент цене. Допустим мой продавец только что сданного новостроя в центре, крайним летом, торопился внести полученные деньги в другой новострой в другом городе. Приятный человек(нашлись общие знакомые) показал, что будет через пару дней покупать и приглашал купить там же за компанию. Вы думаете сильно "нагрелся" застройщик в том другом городе? Да то-же врядли. Взял гроши и дальше по строительной пирамиде. И потом если вы планировали пользоваться покупкой в горизонте 10 лет, то вообще не о чем тужить. За это время будут и пару пиков и пару "долин". С лета до февраля приобретенный мной объект подорожал примерно на 15%. И это без риска недостройки, длительной задержки сдачи объекта. Все отрицательные динамики безвременья неоднократно ощущал. Объект нравится и временные просадки цены это ни о чём.