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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3219322032213222

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 39
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
10%
4
знизяться на 10-25%
44%
17
знизяться на 25%-50%
28%
11
знизяться більше, ніж на 50%
13%
5
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:24

  Serg-ik написав:
  UA написав:К концу недели работодатели должны определится с масштабами сокращения кадров и размером экономии фонда заработной платы.

Почему?

https://www.youtube.com/watch?v=OcW-BSEB3ng
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:49

  artlife написав:
  dir написав:
  artlife написав:Ну что, цены недельной давности это уже история. Думаю, новый уровень сформируется где-то за год и будет вдвое ниже. Готовьте зелёные катлеты, матрасники! :mrgreen:
Ну, а тем, кто недавно купил (и себе в том числе) - мудрости и философского взгляда на жизнь. :)

Да всё в порядке. Купили то, что считали нужным по подошедшей вам на тот момент цене. Допустим мой продавец только что сданного новостроя в центре, крайним летом, торопился внести полученные деньги в другой новострой в другом городе. Приятный человек(нашлись общие знакомые) показал, что будет через пару дней покупать и приглашал купить там же за компанию. Вы думаете сильно "нагрелся" застройщик в том другом городе? Да то-же врядли. Взял гроши и дальше по строительной пирамиде. И потом если вы планировали пользоваться покупкой в горизонте 10 лет, то вообще не о чем тужить. За это время будут и пару пиков и пару "долин". С лета до февраля приобретенный мной объект подорожал примерно на 15%. И это без риска недостройки, длительной задержки сдачи объекта. Все отрицательные динамики безвременья неоднократно ощущал. Объект нравится и временные просадки цены это ни о чём.

Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария. :mrgreen:
Не знаю как вселить в вас оптимизм. Повторюсь. В горизонте нескольких лет ваша покупка вас порадует. Если себе-живите на здоровье. Если себе для сдачи в аренду-сдавайте на здоровье. Не забивайте себе голову пессимизмом. По определению не может наша богатейшая страна и её столица сравниться по своим ресурсам и финансовым потокам с тем, что вы привели в качестве примера.И это уже многократно в течение последних двадцати лет находило своё подтверждение.
dir
 
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