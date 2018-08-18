Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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artlife написав:Ну что, цены недельной давности это уже история. Думаю, новый уровень сформируется где-то за год и будет вдвое ниже. Готовьте зелёные катлеты, матрасники! Ну, а тем, кто недавно купил (и себе в том числе) - мудрости и философского взгляда на жизнь.
Да всё в порядке. Купили то, что считали нужным по подошедшей вам на тот момент цене. Допустим мой продавец только что сданного новостроя в центре, крайним летом, торопился внести полученные деньги в другой новострой в другом городе. Приятный человек(нашлись общие знакомые) показал, что будет через пару дней покупать и приглашал купить там же за компанию. Вы думаете сильно "нагрелся" застройщик в том другом городе? Да то-же врядли. Взял гроши и дальше по строительной пирамиде. И потом если вы планировали пользоваться покупкой в горизонте 10 лет, то вообще не о чем тужить. За это время будут и пару пиков и пару "долин". С лета до февраля приобретенный мной объект подорожал примерно на 15%. И это без риска недостройки, длительной задержки сдачи объекта. Все отрицательные динамики безвременья неоднократно ощущал. Объект нравится и временные просадки цены это ни о чём.
Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария.
Не знаю как вселить в вас оптимизм. Повторюсь. В горизонте нескольких лет ваша покупка вас порадует. Если себе-живите на здоровье. Если себе для сдачи в аренду-сдавайте на здоровье. Не забивайте себе голову пессимизмом. По определению не может наша богатейшая страна и её столица сравниться по своим ресурсам и финансовым потокам с тем, что вы привели в качестве примера.И это уже многократно в течение последних двадцати лет находило своё подтверждение.