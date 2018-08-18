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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:37
airmax78 написав:
Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.
ты ошибаешься
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:38
airmax78 написав:
Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.
В толковых строителях проблема всегда
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:38
UA написав: airmax78 написав:
Что слышно с ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов? Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.
Паникующее пенсионеры размели весь гипсокартон, плитку и плиточный клей
По работам - у вас смета в долларах?
У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:40
UA написав: airmax78 написав:
Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.
В толковых строителях проблема всегда
Значит никакого кризиса нет. Лавешка крутится, ремонты делаются, денег у людей много. Все хорошо. Или не?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:42
Но кстати, один прораб уже решил притормозить. Боится начинать в такой момент. Именно по причине неуверенности в том, что все будет нормально с материалами.
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airmax78
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:46
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Что слышно с ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов? Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.
Паникующее пенсионеры размели весь гипсокартон, плитку и плиточный клей
По работам - у вас смета в долларах?
У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.
Прорабы народ сообразительный.
Сейчас подписываться на смету в долларах???
Разбейте работы на этапы и согласовывайте смету на каждый этап.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:48
dir написав: artlife написав:
Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария.
Не знаю как вселить в вас оптимизм. Повторюсь. В горизонте нескольких лет ваша покупка вас порадует. Если себе-живите на здоровье. Если себе для сдачи в аренду-сдавайте на здоровье. Не забивайте себе голову пессимизмом. По определению не может наша богатейшая страна и её столица сравниться по своим ресурсам и финансовым потокам с тем, что вы привели в качестве примера.И это уже многократно в течение последних двадцати лет находило своё подтверждение.
Поживём - увидим.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49
airmax78 написав:
Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.
А вот тут вы ошибаетесь
Либо свободные, либо толковые
С толковыми подождите немного, недельку-две-три, могут в цене подвинутся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.
В толковых строителях проблема всегда
Значит никакого кризиса нет. Лавешка крутится, ремонты делаются, денег у людей много. Все хорошо. Или не?
Не. Физический дефицит пряморуких исполнителей.
Строители они очень разные бывают.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:Что слышно с
ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов?
Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.
ж.па...
Т.е. ремонт сейчас начинать не стоит?
да
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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