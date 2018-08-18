dir написав:

artlife написав: Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария. Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария.

Не знаю как вселить в вас оптимизм. Повторюсь. В горизонте нескольких лет ваша покупка вас порадует. Если себе-живите на здоровье. Если себе для сдачи в аренду-сдавайте на здоровье. Не забивайте себе голову пессимизмом. По определению не может наша богатейшая страна и её столица сравниться по своим ресурсам и финансовым потокам с тем, что вы привели в качестве примера.И это уже многократно в течение последних двадцати лет находило своё подтверждение.