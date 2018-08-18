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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 40
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
10%
4
знизяться на 10-25%
43%
17
знизяться на 25%-50%
30%
12
знизяться більше, ніж на 50%
13%
5
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:37

  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

ты ошибаешься
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:38

  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

В толковых строителях проблема всегда
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Что слышно с ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов? Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.

Паникующее пенсионеры размели весь гипсокартон, плитку и плиточный клей :mrgreen:
По работам - у вас смета в долларах?

У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:40

  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

В толковых строителях проблема всегда

Значит никакого кризиса нет. Лавешка крутится, ремонты делаются, денег у людей много. Все хорошо. Или не?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но кстати, один прораб уже решил притормозить. Боится начинать в такой момент. Именно по причине неуверенности в том, что все будет нормально с материалами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:46

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Что слышно с ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов? Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.

Паникующее пенсионеры размели весь гипсокартон, плитку и плиточный клей :mrgreen:
По работам - у вас смета в долларах?

У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.

Прорабы народ сообразительный.
Сейчас подписываться на смету в долларах???
Разбейте работы на этапы и согласовывайте смету на каждый этап.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:48

  dir написав:
  artlife написав:Да есть немного. Грустно смотреть, как сгорает труд нескольких лет жизни. В целом, ошибка была сделана в оценке перспектив государства в целом. А теперь, привет, Болгария. :mrgreen:
Не знаю как вселить в вас оптимизм. Повторюсь. В горизонте нескольких лет ваша покупка вас порадует. Если себе-живите на здоровье. Если себе для сдачи в аренду-сдавайте на здоровье. Не забивайте себе голову пессимизмом. По определению не может наша богатейшая страна и её столица сравниться по своим ресурсам и финансовым потокам с тем, что вы привели в качестве примера.И это уже многократно в течение последних двадцати лет находило своё подтверждение.

Поживём - увидим.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49

  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

А вот тут вы ошибаетесь
Либо свободные, либо толковые
С толковыми подождите немного, недельку-две-три, могут в цене подвинутся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:49

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

В толковых строителях проблема всегда

Значит никакого кризиса нет. Лавешка крутится, ремонты делаются, денег у людей много. Все хорошо. Или не?

Не. Физический дефицит пряморуких исполнителей.
Строители они очень разные бывают.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:56

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Что слышно с ценами на строительные и отделочные работы и ценами и, главное, наличием строительных и отделочных материалов? Очень не хочется застрять где-то посередине ремонта.

ж.па...

Т.е. ремонт сейчас начинать не стоит?

да
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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