Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59
Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59
развод на лоха, не советую вне зависимости от запрашиваемой цены
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 18 бер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да и вообще. Недвига нахрен не нужна будет в ближайший год. Как и много чего остального.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:02
сначала приймачок своим ремонтом ветку засырал, теперь дядя максим начал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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