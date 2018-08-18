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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3221322232233224

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 40
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
1
приблизно не зміняться
3%
1
знизяться в межах 10%
10%
4
знизяться на 10-25%
43%
17
знизяться на 25%-50%
30%
12
знизяться більше, ніж на 50%
13%
5
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

ты ошибаешься


Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59

  airmax78 написав:У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.

развод на лоха, не советую вне зависимости от запрашиваемой цены
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 18 бер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да и вообще. Недвига нахрен не нужна будет в ближайший год. Как и много чего остального.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:02

сначала приймачок своим ремонтом ветку засырал, теперь дядя максим начал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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