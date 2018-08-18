Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59
Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59
развод на лоха, не советую вне зависимости от запрашиваемой цены
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 18 бер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да и вообще. Недвига нахрен не нужна будет в ближайший год. Как и много чего остального.
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:47
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей, как говорится:
Вчера удалось слиться по 28.2(Киев), держал бы дольше, т.к. считаю, что 30 сейчас не предел, но горели сроки оплаты
Словить дневной пик оказалось довольно легко, т.к. мониторил ситуацию ежеминутно по всем источникам.
Сумму выкупили "сотрудники банка", с последующей продажей страждущим, благодарили все.
Очень жесткий дефицит валюты.
Но при этом касса отбраковала некоторое количество купюр изза штампиков, потертостей и пятен. Предлагали выкупить их со скидкой)
Откат пошел через час, повезло#1.
К слову и после отката еще можно было слить белке и пумбу по 28,1.
Вся гривна ушла в бетон, для себя, строится,
получил скидку при полной оплате и доп. акции. Получилось ~650$/м2.
Правый берег, хорошая логистика, наличие приятных точек в пешей доступности, хороший вид в 3 из 4 окон, средний этаж, эконом+.
Честно говоря вообще не ожидал натолкнуться на такой вариант, при минимальных хотелках на близлежащей вторичке минимум 1200$/м2, поэтому и решил мокать рога в эту историю.
Предварительно еще открыл кредит в гривне под ~18%. Без кредита дела не выгорело бы, повезло#2
Сегодня цену за м2 подняли на ~10% и доступные варианты остались уже не интересные, повезло#3.
Объект готов на 80%, шансы на сдачу в срок с учетом жесткача даже имееются.
Если же жесткач будет еще сильнее предполагаемого, то и деньги эти не помогут.
Но конечно очень очково...поэтому завидовать тут точно нечему, предстоит "веселое" ожидание
Такой вот валидольный экспириэнс в схлопывающеемся от карантина городе.
Третий раз в жизни понимаю, что не зря получил корочку финансиста на вечерке. Предыдущий был в феврале 14го и летом 2008.
ПС. На не связанный остаток гривны для души накупил серебрянных архистратигов, но это конечно копейки
На просадке серебра, оказалось самый дешевый способ выйти из гривны на тот момент.
ППС. Если ктото считает меня излишне оптимистичным, то в ветке по коронавирусу можете глянуть начиная с самого начала...
Эпидемия коронавируса в мире
Всем благ, здоровья и холодного рассудка
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 18 бер, 2020 22:52, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:48
Как там любители акций Теслы себя чувствуют, уже готовы на третье плече докупать ?
Кто не в теме, за месяц цена сложилась почти в трое с 900 баксов, до 361 на сегодня.
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:40
Сейчас в недострой? Только на заморозке стройки шансы вляпаться процентов 80, не говоря уже обо всем остальном.
И что такое "приятные точки", непонятно.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:50
Акурт купляв і хвалився акціями Тесли і депо в лірах. Це він духовний наставник Долярчика і ко.
Весь в анталійському бетоні та акціях.
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