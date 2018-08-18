Додано: Сер 18 бер, 2020 22:47

Вести с полей, как говорится:Вчера удалось слиться по 28.2(Киев), держал бы дольше, т.к. считаю, что 30 сейчас не предел, но горели сроки оплатыСловить дневной пик оказалось довольно легко, т.к. мониторил ситуацию ежеминутно по всем источникам.Сумму выкупили "сотрудники банка", с последующей продажей страждущим, благодарили все.Очень жесткий дефицит валюты.Но при этом касса отбраковала некоторое количество купюр изза штампиков, потертостей и пятен. Предлагали выкупить их со скидкой)Откат пошел через час, повезло#1.К слову и после отката еще можно было слить белке и пумбу по 28,1.Вся гривна ушла в бетон, для себя, строится,получил скидку при полной оплате и доп. акции. Получилось ~650$/м2.Правый берег, хорошая логистика, наличие приятных точек в пешей доступности, хороший вид в 3 из 4 окон, средний этаж, эконом+.Честно говоря вообще не ожидал натолкнуться на такой вариант, при минимальных хотелках на близлежащей вторичке минимум 1200$/м2, поэтому и решил мокать рога в эту историю.Предварительно еще открыл кредит в гривне под ~18%. Без кредита дела не выгорело бы, повезло#2Сегодня цену за м2 подняли на ~10% и доступные варианты остались уже не интересные, повезло#3.Объект готов на 80%, шансы на сдачу в срок с учетом жесткача даже имееются.Если же жесткач будет еще сильнее предполагаемого, то и деньги эти не помогут.Но конечно очень очково...поэтому завидовать тут точно нечему, предстоит "веселое" ожиданиеТакой вот валидольный экспириэнс в схлопывающеемся от карантина городе.Третий раз в жизни понимаю, что не зря получил корочку финансиста на вечерке. Предыдущий был в феврале 14го и летом 2008.ПС. На не связанный остаток гривны для души накупил серебрянных архистратигов, но это конечно копейкиНа просадке серебра, оказалось самый дешевый способ выйти из гривны на тот момент.ППС. Если ктото считает меня излишне оптимистичным, то в ветке по коронавирусу можете глянуть начиная с самого начала...Всем благ, здоровья и холодного рассудка