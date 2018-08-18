RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3221322232233224

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 43
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
2%
1
приблизно не зміняться
2%
1
знизяться в межах 10%
12%
5
знизяться на 10-25%
42%
18
знизяться на 25%-50%
30%
13
знизяться більше, ніж на 50%
12%
5
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59

  PS4 написав:
  airmax78 написав:Я думаю в свободных толковых строителях сейчас проблемы быть не должно.

ты ошибаешься


Это ты ошибаешься. С Польши вернулась куча бригад, которые работали там уже несколько лет. Готовы работать здесь что б прокормить свои семьи. Снемите розовые очки уже. Ехать некуда в ближайший год будет.
prosecutor
 
Повідомлень: 192
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 21:59

  airmax78 написав:У меня только дизайн-проект и несколько прорабов, каждый из которых предлагает фиксированную цену за метр: от 240 до 500.

развод на лоха, не советую вне зависимости от запрашиваемой цены
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 18 бер, 2020 22:00, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да и вообще. Недвига нахрен не нужна будет в ближайший год. Как и много чего остального.
prosecutor
 
Повідомлень: 192
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:47

  prosecutor написав:Да и вообще. Недвига нахрен не нужна будет в ближайший год. Как и много чего остального.

А что нужно будет? Туал бумага и гречка?
lejko_vit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 07.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, как говорится:

Вчера удалось слиться по 28.2(Киев), держал бы дольше, т.к. считаю, что 30 сейчас не предел, но горели сроки оплаты

Словить дневной пик оказалось довольно легко, т.к. мониторил ситуацию ежеминутно по всем источникам.

Сумму выкупили "сотрудники банка", с последующей продажей страждущим, благодарили все.

Очень жесткий дефицит валюты.
Но при этом касса отбраковала некоторое количество купюр изза штампиков, потертостей и пятен. Предлагали выкупить их со скидкой)

Откат пошел через час, повезло#1.
К слову и после отката еще можно было слить белке и пумбу по 28,1.

Вся гривна ушла в бетон, для себя, строится,
получил скидку при полной оплате и доп. акции. Получилось ~650$/м2.
Правый берег, хорошая логистика, наличие приятных точек в пешей доступности, хороший вид в 3 из 4 окон, средний этаж, эконом+.
Честно говоря вообще не ожидал натолкнуться на такой вариант, при минимальных хотелках на близлежащей вторичке минимум 1200$/м2, поэтому и решил мокать рога в эту историю.

Предварительно еще открыл кредит в гривне под ~18%. Без кредита дела не выгорело бы, повезло#2

Сегодня цену за м2 подняли на ~10% и доступные варианты остались уже не интересные, повезло#3.

Объект готов на 80%, шансы на сдачу в срок с учетом жесткача даже имееются.
Если же жесткач будет еще сильнее предполагаемого, то и деньги эти не помогут.

Но конечно очень очково...поэтому завидовать тут точно нечему, предстоит "веселое" ожидание

Такой вот валидольный экспириэнс в схлопывающеемся от карантина городе.

Третий раз в жизни понимаю, что не зря получил корочку финансиста на вечерке. Предыдущий был в феврале 14го и летом 2008.

ПС. На не связанный остаток гривны для души накупил серебрянных архистратигов, но это конечно копейки
На просадке серебра, оказалось самый дешевый способ выйти из гривны на тот момент.

ППС. Если ктото считает меня излишне оптимистичным, то в ветке по коронавирусу можете глянуть начиная с самого начала...
Эпидемия коронавируса в мире

Всем благ, здоровья и холодного рассудка
Востаннє редагувалось Corpocrator в Сер 18 бер, 2020 22:52, всього редагувалось 2 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 06.01.15
Подякував: 193 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:48

Как там любители акций Теслы себя чувствуют, уже готовы на третье плече докупать ?

Кто не в теме, за месяц цена сложилась почти в трое с 900 баксов, до 361 на сегодня.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37506
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3604 раз.
Подякували: 9452 раз.
 
Профіль
47
13
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Corpocrator написав:Правый берег, хорошая логистика, наличие приятных точек в пешей доступности, хороший вид в 3 из 4 окон, средний этаж, эконом+.
Вы таки решили насмерть заинтриговать.Ну раз тема ушла, намекнули бы поподробнее.Если всё так хорошо, то и 10% сверху не так страшно.
dir
 
Повідомлень: 176
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:40

  dir написав:
  Corpocrator написав:Правый берег, хорошая логистика, наличие приятных точек в пешей доступности, хороший вид в 3 из 4 окон, средний этаж, эконом+.
Вы таки решили насмерть заинтриговать.Ну раз тема ушла, намекнули бы поподробнее.Если всё так хорошо, то и 10% сверху не так страшно.

Сейчас в недострой? Только на заморозке стройки шансы вляпаться процентов 80, не говоря уже обо всем остальном.
И что такое "приятные точки", непонятно. :oops:
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21492
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:50

  zzzzzz написав:Как там любители акций Теслы себя чувствуют, уже готовы на третье плече докупать ?

Кто не в теме, за месяц цена сложилась почти в трое с 900 баксов, до 361 на сегодня.


Акурт купляв і хвалився акціями Тесли і депо в лірах. Це він духовний наставник Долярчика і ко.
Весь в анталійському бетоні та акціях.
Ethereum
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:09

  zzzzzz написав:Как там любители акций Теслы себя чувствуют, уже готовы на третье плече докупать ?

Кто не в теме, за месяц цена сложилась почти в трое с 900 баксов, до 361 на сегодня.

Тут лише один був любитель, балабол-юрист Трололо. Любитель субсидій і погрітися чужим теплом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21121
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3221322232233224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Corpocrator, stm і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1784, 1785, 1786
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17859 2892931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 10:34
dir
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1455)
19.03.2020 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.