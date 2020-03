Додано: Суб 21 бер, 2020 23:21

xio13 написав: Основна фішка сучасної кризи та вірусу, що після багато підприємств будуть набирати штаби робітників , що будуть працювати з домівок (в провінціях) і відповідно лендлорди столичні будуть со-со...



це вигідно: му*** з подакових і тд, не накладуть штрафи за неоформлених. Плати скільки домовишся, робітничок завжди на роботі (в себе вдома), ніяких пробок і тд.

правильно так

"багато офісного планктону з Києва будуть працювати з домівок з Березані та інщих Хацапетівок" правильно так"багато офісного планктону з Києва будуть працювати з домівок з Березані та інщих Хацапетівок"

