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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3239324032413242

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 61
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
5%
3
знизяться в межах 10%
16%
10
знизяться на 10-25%
41%
25
знизяться на 25%-50%
25%
15
знизяться більше, ніж на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:04

Вести с полей:

1. Дословный ответ риелора на вопрос - "как Вы, движение есть?"
"По-моему, все в засаде. Звонков даже от коллег нет... Грустно и тревожно - что нас ждет".

2. Подружка звонила - у нее большой объект нежилой, арендаторы прислали оф письмо - в связи короновирусом, платить не будем, если Вы против, мы съезжаем... подружка согласилась на аренду за коммуналку до конца карантина.

3. Сегодня позвонил чел, хочет мою дачу, о которой здесь писала. Не поверила своим ушам, уговаривала его откзаться от покупки, что бы не тратить время, и что дешево не отдам... Настойчивый. Завтра встречаюсь...

зы: В эпике, купили краску на забор, кучу салфеток, моющих впрок и 5 саженцев яблонек...
Будни провинциального лендлорда (сори, если кого ранила интимными подробностями) :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:12

vhata с полей какого города вести?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:37

Прохожий"
я в Вас не ошиблась :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:1. Дословный ответ риелора на вопрос - "как Вы, движение есть?"
"По-моему, все в засаде. Звонков даже от коллег нет... Грустно и тревожно - что нас ждет".

Он специализируется на аренде или продаже?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Основна фішка сучасної кризи та вірусу, що після багато підприємств будуть набирати штаби робітників , що будуть працювати з домівок (в провінціях) і відповідно лендлорди столичні будуть со-со...

це вигідно: му*** з подакових і тд, не накладуть штрафи за неоформлених. Плати скільки домовишся, робітничок завжди на роботі (в себе вдома), ніяких пробок і тд.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:21

  xio13 написав:Основна фішка сучасної кризи та вірусу, що після багато підприємств будуть набирати штаби робітників , що будуть працювати з домівок (в провінціях) і відповідно лендлорди столичні будуть со-со...

це вигідно: му*** з подакових і тд, не накладуть штрафи за неоформлених. Плати скільки домовишся, робітничок завжди на роботі (в себе вдома), ніяких пробок і тд.

правильно так
"багато офісного планктону з Києва будуть працювати з домівок з Березані та інщих Хацапетівок"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

есть строение, нежилой фонд, приватизированное. Акта на землю нет. Земля в коммунальной собственности и по договору была в бессрочном пользовании до изменения собственника недвижимости. Какие могут быть подводные камни при выделении того же земельного участка новому собственнику через сессию райсовета? На моменте вижу такие:
- выделить землю только под само строение, остальной участок отдать своим людям
- отказать в выделении земли и обязать снести строение ввиду нового ДПТ (принятого или который в работе) с получением компенсации из бюджета/ от застройщика
- выделить участок большей площади под реконструкцию и придомовую территорию по новым нормам

Объект в райцентре так что не завидуйте, старая станция юных техников)
Если можете написать какие еще инстанции могут вставить палки в колеса, буду рад
Diego
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 02:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По вопросам я так вижу, кое-кто еще не въехал, что происходит.
airmax78
 
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  #<1 ... 3239324032413242
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