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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:04
1. Дословный ответ риелора на вопрос - "как Вы, движение есть?"
"По-моему, все в засаде. Звонков даже от коллег нет... Грустно и тревожно - что нас ждет".
2. Подружка звонила - у нее большой объект нежилой, арендаторы прислали оф письмо - в связи короновирусом, платить не будем, если Вы против, мы съезжаем... подружка согласилась на аренду за коммуналку до конца карантина.
3. Сегодня позвонил чел, хочет мою дачу, о которой здесь писала. Не поверила своим ушам, уговаривала его откзаться от покупки, что бы не тратить время, и что дешево не отдам... Настойчивый. Завтра встречаюсь...
зы: В эпике, купили краску на забор, кучу салфеток, моющих впрок и 5 саженцев яблонек...
Будни провинциального лендлорда (сори, если кого ранила интимными подробностями)
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:12
vhata с полей какого города вести?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:37
Прохожий"
я в Вас не ошиблась
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:50
vhata написав:
1. Дословный ответ риелора на вопрос - "как Вы, движение есть?"
"По-моему, все в засаде. Звонков даже от коллег нет... Грустно и тревожно - что нас ждет".
Он специализируется на аренде или продаже?
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Vlad442
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:14
Основна фішка сучасної кризи та вірусу, що після багато підприємств будуть набирати штаби робітників , що будуть працювати з домівок (в провінціях) і відповідно лендлорди столичні будуть со-со...
це вигідно: му*** з подакових і тд, не накладуть штрафи за неоформлених. Плати скільки домовишся, робітничок завжди на роботі (в себе вдома), ніяких пробок і тд.
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xio13
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:21
xio13 написав:
Основна фішка сучасної кризи та вірусу, що після багато підприємств будуть набирати штаби робітників , що будуть працювати з домівок (в провінціях) і відповідно лендлорди столичні будуть со-со...
це вигідно: му*** з подакових і тд, не накладуть штрафи за неоформлених. Плати скільки домовишся, робітничок завжди на роботі (в себе вдома), ніяких пробок і тд.
правильно так
"багато офісного планктону з Києва будуть працювати з домівок з Березані та інщих Хацапетівок"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:36
есть строение, нежилой фонд, приватизированное. Акта на землю нет. Земля в коммунальной собственности и по договору была в бессрочном пользовании до изменения собственника недвижимости. Какие могут быть подводные камни при выделении того же земельного участка новому собственнику через сессию райсовета? На моменте вижу такие:
- выделить землю только под само строение, остальной участок отдать своим людям
- отказать в выделении земли и обязать снести строение ввиду нового ДПТ (принятого или который в работе) с получением компенсации из бюджета/ от застройщика
- выделить участок большей площади под реконструкцию и придомовую территорию по новым нормам
Объект в райцентре так что не завидуйте, старая станция юных техников)
Если можете написать какие еще инстанции могут вставить палки в колеса, буду рад
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Diego
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Додано: Нед 22 бер, 2020 02:54
По вопросам я так вижу, кое-кто еще не въехал, что происходит.
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airmax78
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