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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3245324632473248>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 65
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
5%
3
знизяться в межах 10%
17%
11
знизяться на 10-25%
42%
27
знизяться на 25%-50%
25%
16
знизяться більше, ніж на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:09

  trololo написав:
  shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет

краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.


Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
Востаннє редагувалось shapo в Нед 22 бер, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:10

  shapo написав:
  Frant написав:
Це лише початок.
Криза тільки тільки почалась.
Тим більше, на чолі держави і уряду - вельмі "грамотні" і "досвідчені" управлінці. Слуги((( Як не клоун, то ватнік. Як не ватнік, то весільний фотограф чи кухарка. Знатні шпеціалісти.

Не надоело ахинею на всех ветках строчить?
Можно подумать что шоколадный с парубиями, свинарчуками, чорноволами,ворами-волонтёрами и пр. публикой в этой ситуации сделали бы что-то лучше.


Рівень професійності та патріотизму був незрівнянно вищий, при цьому стартові умови були значно гірші - нічого від слова зовсім в бюджеті, падіння економіки, активна фаза бойових дій в 5-го та зростаюча економіка, наповнений бюджет у 6-ки.
Проте, ще до вірусу все було зруйновано та запущено - дірка в бюджеті, падіння економіки, не розуміння "хто я".
Було лише бажання "заглянути в очі", пошастати по оманах, відвести війська, дати воду на військові бази в Криму. Часу "думати стратегічно" так і не знайшов.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:12

  PS4 написав:Ну что, все кто вкладывался в стройку - все попали.
Стройки стоят.
И никто не знает какие компании переживут кризис.
Дефицит нового жилья вызовет колоссальный рост цен на вторичке

Армия безработных в условиях кризиса (эпидемического+ финансового) сильно может вызвать дефицит жилья в Киеве?
Уверен, что у многих будут совсем другие проблемы нежели беспокоиться с покупкой недвиги :?
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:12

  V2 написав:
  shapo написав:Не надоело ахинею на всех ветках строчить?
Можно подумать что шоколадный с парубиями, свинарчуками, чорноволами,ворами-волонтёрами и пр. публикой в этой ситуации сделали бы что-то лучше.

Рівень професійності та патріотизму був незрівнянно вищий, при цьому стартові умови були значно гірші - нічого від слова зовсім в бюджеті, падіння економіки, активна фаза бойових дій в 5-го та зростаюча економіка, наповнений бюджет у 6-ки.
Проте, ще до вірусу все було зруйновано та запущено - дірка в бюджеті, падіння економіки, не розуміння "хто я".
Було лише бажання "заглянути в очі", пошастати по оманах, відвести війська, дати воду на військові бази в Криму. Часу "думати стратегічно" так і не знайшов.


Это опять офтоп,но "профессионализм" Супрун сейчас увидят все.
Сказки про "ничего" в бюджете не на этой ветке как и остальные "достижения"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:13

  shapo написав:
  trololo написав:
  shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет

краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.


Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора


Так расскажи сколько стоит аренда.
А мы посчитаем, во сколько обойдется кгс запуск хотя бы одной стройки укрбуда, простоявшей полгода без движения.
Прикинем насколько подорожают оставшиеся квартиры, нераспроданные в таких домах.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:13

  shapo написав:
  trololo написав:
  shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет

краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.


Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора

У меня был проект - мы кредитовали крупного оператора кранов. Шел 2009й год. Именно так все и было, как Троллоло описывает. Вытягивали из застройщиков хоть что-то. Краны демонтировали и увозили на склад только если Застройщик совсем уж в отказ уходил. Но таких было мало.
Кстати, в итоге все наладилось и к 2011 кредит погасили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

  airmax78 написав:Ну, колоссального не вызовет. Хоть бы текущий уровень цен удержался - и то слава Б было бы.

В гривнах наверное не упадём,вопрос только какой будет курс,если будет 100 грн за доллар,то гривневая цена будет мало радовать\\\
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, вы же Топ.

Кафе свернуть - дело 2 дней. Работники на минималке или неофициально - им пинок под зад, всем 5 человекам. Арендодателю письмо: платить не будем, идите на..., если хотите- забирайте стулья в счет оплаты. Мелкий арендодатель - типа Конговца, частник. Кассу снял хозяин - и на дачу в карантин, бухать.

Возьмем КГС. 5000 сотрудников, все официально. Так просто не уволишь, ну отправишь в «простой», но это 70% зарплаты, плюс начисления. Все налоги. Охрана и техническое поддержание обьектов. Долгосрочные контракты никто не отменял и отморозиться по таким платежам не удастся даже на 50%. Кредиты опять же.
Остановившаяся стройкомпания будет жрать деньги со страшной скоростью каждый месяц простоя.

Если даже ты всех уволил. Как думаете, что легче: заново нанять 3 официанта+бариста, или заново с нуля нанять 5000 работников разной квалификации (от инжинеров и финансистов до электриков и крановщиков).

Есть в бизнесе не только «барьер входа», но и «барьер выхода», этому на МБА учат.

По порядку
Все мы помним как нелегко найти вменяемого баристу на 15000 грн. Возможно, что и с официантами то же. Возможно собственник поддержит, хотя бы морально и гарантией возврата. Что касается аренды, то можно послать арендодателя и не вернуться на то место после кризиса...потому нужен компромисс
Насчёт простоя не готов дискутировать, там есть особенности. Например, платится не менее 2/3 тарифной ставки, оклада. Если у работников премиальная система ( а это даёт возможность законной гибкости в оплате труда), то вполне может оказаться, что на руки будет получено не 2/3, а только треть, если премии были 100%.
Кроме того, сейчас никто не запретил работать строителям. Рабочие не могут добраться до работы из-за транспортной проблемы. Это не вина предприятия, пишите за свой счёт.
У КГС в среднем 700 человек
https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/04/zv%D1%96t-kmb-za-2018-r%D1%96k.pdf
У Спецжитлофонда, что строил Круши, было порядка 120 с уборщицами. Переживут.
Следовательно, КГС заказывает услуги и оплачивает их. Если подрядчик не выполнит, то нет убытка.
Не забывайте ( если знаете), что есть такая выплата, как материальная помощь, там льгота по налогообложению. 2940 грн можно выплатить самым малооплачиваемым без НДФЛ и ЕСВ.
как говорили типажи типа Прохожего, пока толстый похудеет, худой сдохнет
У подрядчиков, конечно, проблема.
Но надо не забывать, что строители имеют чёрный нал ... Потому официальная зарплата у строителей маленькая, невыплата наличной части позволит кому-то ( кто хочет) легко избавиться от рабочего,а кому-то-поддержать его, но без выплаты ЕСВ и НДФЛ
Востаннє редагувалось Serg-ik в Нед 22 бер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Это опять офтоп


Розумному достатньо!
Для вас свідомо подав цю фразу в перекладі, а не в оригіналі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:24

  airmax78 написав:
  shapo написав:Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора

У меня был проект - мы кредитовали крупного оператора кранов. Шел 2009й год. Именно так все и было, как Троллоло описывает. Вытягивали из застройщиков хоть что-то. Краны демонтировали и увозили на склад только если Застройщик совсем уж в отказ уходил. Но таких было мало.
Кстати, в итоге все наладилось и к 2011 кредит погасили.


Расскажите кто сейчас платит за остановленные уже месяца на 3 краны на стройках Укрбуда,неужели КГС?
Для справки - Укрбуд не выплатил зарплату всем своим работникам за последние 3-4 месяца и уже не выплатит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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