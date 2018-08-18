Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

investorkiev написав: Серж, вы же Топ.



Кафе свернуть - дело 2 дней. Работники на минималке или неофициально - им пинок под зад, всем 5 человекам. Арендодателю письмо: платить не будем, идите на..., если хотите- забирайте стулья в счет оплаты. Мелкий арендодатель - типа Конговца, частник. Кассу снял хозяин - и на дачу в карантин, бухать.



Возьмем КГС. 5000 сотрудников, все официально. Так просто не уволишь, ну отправишь в «простой», но это 70% зарплаты, плюс начисления. Все налоги. Охрана и техническое поддержание обьектов. Долгосрочные контракты никто не отменял и отморозиться по таким платежам не удастся даже на 50%. Кредиты опять же.

Остановившаяся стройкомпания будет жрать деньги со страшной скоростью каждый месяц простоя.



Если даже ты всех уволил. Как думаете, что легче: заново нанять 3 официанта+бариста, или заново с нуля нанять 5000 работников разной квалификации (от инжинеров и финансистов до электриков и крановщиков).



Есть в бизнесе не только «барьер входа», но и «барьер выхода», этому на МБА учат. Серж, вы же Топ.Кафе свернуть - дело 2 дней. Работники на минималке или неофициально - им пинок под зад, всем 5 человекам. Арендодателю письмо: платить не будем, идите на..., если хотите- забирайте стулья в счет оплаты. Мелкий арендодатель - типа Конговца, частник. Кассу снял хозяин - и на дачу в карантин, бухать.Возьмем КГС. 5000 сотрудников, все официально. Так просто не уволишь, ну отправишь в «простой», но это 70% зарплаты, плюс начисления. Все налоги. Охрана и техническое поддержание обьектов. Долгосрочные контракты никто не отменял и отморозиться по таким платежам не удастся даже на 50%. Кредиты опять же.Остановившаяся стройкомпания будет жрать деньги со страшной скоростью каждый месяц простоя.Если даже ты всех уволил. Как думаете, что легче: заново нанять 3 официанта+бариста, или заново с нуля нанять 5000 работников разной квалификации (от инжинеров и финансистов до электриков и крановщиков).Есть в бизнесе не только «барьер входа», но и «барьер выхода», этому на МБА учат.

По порядкуВсе мы помним как нелегко найти вменяемого баристу на 15000 грн. Возможно, что и с официантами то же. Возможно собственник поддержит, хотя бы морально и гарантией возврата. Что касается аренды, то можно послать арендодателя и не вернуться на то место после кризиса...потому нужен компромиссНасчёт простоя не готов дискутировать, там есть особенности. Например, платится не менее 2/3 тарифной ставки, оклада. Если у работников премиальная система ( а это даёт возможность законной гибкости в оплате труда), то вполне может оказаться, что на руки будет получено не 2/3, а только треть, если премии были 100%.Кроме того, сейчас никто не запретил работать строителям. Рабочие не могут добраться до работы из-за транспортной проблемы. Это не вина предприятия, пишите за свой счёт.У КГС в среднем 700 человекУ Спецжитлофонда, что строил Круши, было порядка 120 с уборщицами. Переживут.Следовательно, КГС заказывает услуги и оплачивает их. Если подрядчик не выполнит, то нет убытка.Не забывайте ( если знаете), что есть такая выплата, как материальная помощь, там льгота по налогообложению. 2940 грн можно выплатить самым малооплачиваемым без НДФЛ и ЕСВ.как говорили типажи типа Прохожего, пока толстый похудеет, худой сдохнетУ подрядчиков, конечно, проблема.Но надо не забывать, что строители имеют чёрный нал ... Потому официальная зарплата у строителей маленькая, невыплата наличной части позволит кому-то ( кто хочет) легко избавиться от рабочего,а кому-то-поддержать его, но без выплаты ЕСВ и НДФЛ