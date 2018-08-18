Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку: Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит? PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет
краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.
Сказки не рассказывайте. Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка. Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
Востаннє редагувалось shapo в Нед 22 бер, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав: Це лише початок. Криза тільки тільки почалась. Тим більше, на чолі держави і уряду - вельмі "грамотні" і "досвідчені" управлінці. Слуги((( Як не клоун, то ватнік. Як не ватнік, то весільний фотограф чи кухарка. Знатні шпеціалісти.
Не надоело ахинею на всех ветках строчить? Можно подумать что шоколадный с парубиями, свинарчуками, чорноволами,ворами-волонтёрами и пр. публикой в этой ситуации сделали бы что-то лучше.
Рівень професійності та патріотизму був незрівнянно вищий, при цьому стартові умови були значно гірші - нічого від слова зовсім в бюджеті, падіння економіки, активна фаза бойових дій в 5-го та зростаюча економіка, наповнений бюджет у 6-ки. Проте, ще до вірусу все було зруйновано та запущено - дірка в бюджеті, падіння економіки, не розуміння "хто я". Було лише бажання "заглянути в очі", пошастати по оманах, відвести війська, дати воду на військові бази в Криму. Часу "думати стратегічно" так і не знайшов.
shapo написав:Не надоело ахинею на всех ветках строчить? Можно подумать что шоколадный с парубиями, свинарчуками, чорноволами,ворами-волонтёрами и пр. публикой в этой ситуации сделали бы что-то лучше.
Рівень професійності та патріотизму був незрівнянно вищий, при цьому стартові умови були значно гірші - нічого від слова зовсім в бюджеті, падіння економіки, активна фаза бойових дій в 5-го та зростаюча економіка, наповнений бюджет у 6-ки. Проте, ще до вірусу все було зруйновано та запущено - дірка в бюджеті, падіння економіки, не розуміння "хто я". Було лише бажання "заглянути в очі", пошастати по оманах, відвести війська, дати воду на військові бази в Криму. Часу "думати стратегічно" так і не знайшов.
Это опять офтоп,но "профессионализм" Супрун сейчас увидят все. Сказки про "ничего" в бюджете не на этой ветке как и остальные "достижения"
shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку: Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит? PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет
краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.
Сказки не рассказывайте. Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка. Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
Так расскажи сколько стоит аренда. А мы посчитаем, во сколько обойдется кгс запуск хотя бы одной стройки укрбуда, простоявшей полгода без движения. Прикинем насколько подорожают оставшиеся квартиры, нераспроданные в таких домах.
shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку: Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит? PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет
краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.
Сказки не рассказывайте. Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка. Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
У меня был проект - мы кредитовали крупного оператора кранов. Шел 2009й год. Именно так все и было, как Троллоло описывает. Вытягивали из застройщиков хоть что-то. Краны демонтировали и увозили на склад только если Застройщик совсем уж в отказ уходил. Но таких было мало. Кстати, в итоге все наладилось и к 2011 кредит погасили.
Кафе свернуть - дело 2 дней. Работники на минималке или неофициально - им пинок под зад, всем 5 человекам. Арендодателю письмо: платить не будем, идите на..., если хотите- забирайте стулья в счет оплаты. Мелкий арендодатель - типа Конговца, частник. Кассу снял хозяин - и на дачу в карантин, бухать.
Возьмем КГС. 5000 сотрудников, все официально. Так просто не уволишь, ну отправишь в «простой», но это 70% зарплаты, плюс начисления. Все налоги. Охрана и техническое поддержание обьектов. Долгосрочные контракты никто не отменял и отморозиться по таким платежам не удастся даже на 50%. Кредиты опять же. Остановившаяся стройкомпания будет жрать деньги со страшной скоростью каждый месяц простоя.
Если даже ты всех уволил. Как думаете, что легче: заново нанять 3 официанта+бариста, или заново с нуля нанять 5000 работников разной квалификации (от инжинеров и финансистов до электриков и крановщиков).
Есть в бизнесе не только «барьер входа», но и «барьер выхода», этому на МБА учат.
По порядку Все мы помним как нелегко найти вменяемого баристу на 15000 грн. Возможно, что и с официантами то же. Возможно собственник поддержит, хотя бы морально и гарантией возврата. Что касается аренды, то можно послать арендодателя и не вернуться на то место после кризиса...потому нужен компромисс Насчёт простоя не готов дискутировать, там есть особенности. Например, платится не менее 2/3 тарифной ставки, оклада. Если у работников премиальная система ( а это даёт возможность законной гибкости в оплате труда), то вполне может оказаться, что на руки будет получено не 2/3, а только треть, если премии были 100%. Кроме того, сейчас никто не запретил работать строителям. Рабочие не могут добраться до работы из-за транспортной проблемы. Это не вина предприятия, пишите за свой счёт. У КГС в среднем 700 человек https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/04/zv%D1%96t-kmb-za-2018-r%D1%96k.pdf У Спецжитлофонда, что строил Круши, было порядка 120 с уборщицами. Переживут. Следовательно, КГС заказывает услуги и оплачивает их. Если подрядчик не выполнит, то нет убытка. Не забывайте ( если знаете), что есть такая выплата, как материальная помощь, там льгота по налогообложению. 2940 грн можно выплатить самым малооплачиваемым без НДФЛ и ЕСВ. как говорили типажи типа Прохожего, пока толстый похудеет, худой сдохнет У подрядчиков, конечно, проблема. Но надо не забывать, что строители имеют чёрный нал ... Потому официальная зарплата у строителей маленькая, невыплата наличной части позволит кому-то ( кто хочет) легко избавиться от рабочего,а кому-то-поддержать его, но без выплаты ЕСВ и НДФЛ
Востаннє редагувалось Serg-ik в Нед 22 бер, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
shapo написав:Сказки не рассказывайте. Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка. Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
У меня был проект - мы кредитовали крупного оператора кранов. Шел 2009й год. Именно так все и было, как Троллоло описывает. Вытягивали из застройщиков хоть что-то. Краны демонтировали и увозили на склад только если Застройщик совсем уж в отказ уходил. Но таких было мало. Кстати, в итоге все наладилось и к 2011 кредит погасили.
Расскажите кто сейчас платит за остановленные уже месяца на 3 краны на стройках Укрбуда,неужели КГС? Для справки - Укрбуд не выплатил зарплату всем своим работникам за последние 3-4 месяца и уже не выплатит