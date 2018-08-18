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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3245324632473248

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 65
зростуть більш як на 10%
0
0
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
5%
3
знизяться в межах 10%
17%
11
знизяться на 10-25%
42%
27
знизяться на 25%-50%
25%
16
знизяться більше, ніж на 50%
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:37

  airmax78 написав:У меня был проект - мы кредитовали крупного оператора кранов. Шел 2009й год. Именно так все и было, как Троллоло описывает. Вытягивали из застройщиков хоть что-то. Краны демонтировали и увозили на склад только если Застройщик совсем уж в отказ уходил. Но таких было мало.
Кстати, в итоге все наладилось и к 2011 кредит погасили.

Не французские краны Потейн случаем?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44

BIGor Либхер и еще какие-то китайские - не помню.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:55

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ну, колоссального не вызовет. Хоть бы текущий уровень цен удержался - и то слава Б было бы.

В гривнах наверное не упадём,вопрос только какой будет курс,если будет 100 грн за доллар,то гривневая цена будет мало радовать\\\


Откуда цифра 100 взята, обоснование какое ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:00

  trololo написав:
  shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет
краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.
увы, видел обратную картину на еврике - только коробку достроили - сразу же кран разобрали-вывезли. правда сейчас тоже интересная картина - дом без одной-двух последних плит на крыше уже месяц...
Diman
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:07

Diman

ну так кран убирают после завершения коробки, не? что не так.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 3245324632473248
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