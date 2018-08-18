И шо воно зараз?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 бер, 2020 22:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И шо воно зараз?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 22 бер, 2020 22:54
Цена на импорт упала, экспорт предметы первой необходимости, долги частично перевели в гривну, потребление импорта (машины, путешествия) упало, многие заробитчане с некоторыми деньгами вернулись домой. Будут работать тут и поддерживать внутреннее потребление. Люди не закредитованы - нет ни валютной, ни гривневой ипотеки. БС вал неплатежей по кредитам не обвалит.
В общем, как я уже говорил, "что мертво, умереть не может". Кризис 14-го уже все сделал.
Даже курс 35 люди встретят не словами "катастрофа", а "наконец-то".
Додано: Нед 22 бер, 2020 22:59
жрать не просит,комуналь до 1000 зима и 200 лето.Но уже не нужный актив,у нас этого гуталину...
Рядом "Новая Англия" на пятки совкошлаку наступает
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:07
Да, свернуться легко, и потом открыться - если тебя не вытурили из помещения.
Коммерческие площадя - это не совсем квартиры.
Есть помещения, за которыми стоит очередь арендаторов, и занять такое место для арендаторов счастье.
Есть такие арендаторы, за которыми стоит очередь арендодателей, и получить такого арендатора - счастье.
Поэтому не все так однозначно.
К примеру вы открыли рестик в проходном хорошем месте. Вложили в ремонт 200 куе. Что дальше? Поплатить 3-5 месяцев сниженную аренду и потом вернуться к работе, или сьехать и потерять деньги вложенные в ремонт и силы, потраченные на раскрутку?
Или другой пример: у вас большой ангар на Троещине, никому не нужный, по случаю его снимает какой то интернет магазин крупногабаритных товаров под склад. Таких ангаров куча, арендатору сьехать - дело 2 дней, потом арендатора можно искать полгода. Конечно, тут оправданы арендные каникулы на время карантина.
Квартира в нашем с вами сегменте - ликвидная вещь, можно давать арендатору послабления (пусть часть платит, а часть - записываем в долг, потом отдаст), и т.д, но и позволять себе садиться на шею нельзя.
Как показал мой недавний опыт, если сделать скидку 30%, то квартира даже в карантин заселится за 1-2 дня. Смысл давать скидку в размере 100% (аренда за комуналь)?
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)
И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.
Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:34
Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.
Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)
Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:34
Пока Трибека был в бане, неуправляемая ракета расхреначила закрывшуюся форточку возможностей, да так, что вместо окна образовался парадный тоннель с красной дорожкой. Говорили же модераторам, что пилота нужно срочно вернуть за штурвал, да куда там...
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:38
я не фанат зе, но...
промпроизводство росло на 2-3% при инфляции в 10 (что, конечно, не правда) -
итого 3-10= вот такой рост был
и да, эти не лучше тех.
я вот тоже уже не первый день в раздумьях о будущем в плане - какие активы будут реально ценностями через год-два-три... кеш в уе, недвига, кеш в грн (для крайне смелых маньяков), земля, ...
при моей жизни (а мне 38) лучший актив при всех кризисах был доллар. но тут мир медленно и глобально сходит с ума (просто все кардинально меняется и это уже заметно)
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 22 бер, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik, Карем.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые. trololo - просто неадекватный. Frant - шароварное тупое
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да.
Аренда жилой недвиги это вещь первой необходимости, поэтому цена колеблется меньше, чем на коммерческую и спрос всегда есть.
Еще ничего не произошло - ваша паника преждевременна.
Все взяли паузу до выяснения. Никто цены продажи пока не снижает. Все ждут. Квартиру продают не чтобы в хлебный или водочный магазин сбегать.
Это рынок аренды не терпит паузы. Лучше сдать дешевле и отыграться потом, чем простаивать.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:47
Знаете хоть 1 ресторан который ввалил в ремонт арендованного помещения 200 куе своих денег? Ограничьтесь разбором полётов с арендаторами Круш, как вы им хвосты можете накрутить и выкинуть вещи арендатора, который не может вернутся из-за карантина. На этом ваш уровень МБА заканчивается.
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