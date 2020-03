Додано: Пон 23 бер, 2020 00:59

Vlad442 написав: Richi написав: Vlad442 написав: Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет. Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет.

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.

Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)

Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка? Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?

Все, что вы написали, неприятно, но не катастрофично. Придется затянуть пояса, реструктуризировать долги, повысить налоги, продать что-то ненужное, но коллапса экономики и БС, как в 91 или 14-ом не случится. Все, что вы написали, неприятно, но не катастрофично. Придется затянуть пояса, реструктуризировать долги, повысить налоги, продать что-то ненужное, но коллапса экономики и БС, как в 91 или 14-ом не случится.



К сожалению, все идет к тому, что и 08, и 14 год покажется рождественской сказкой. Всем покажется. Кроме производителей вентиляторов для легких, производителям нетканной основы для респираторов высокого класса защиты, а также создателям вакцины и лекарства от вируса.



Просто потому, что ситуация в мире в целом - совершенно беспрецедентная. 2 дня назад ГС предсказывал 25% падение ВВП США во 2-м квартале. https://finance.yahoo.com/news/u-econom ... 26416.html . А 7 дней назад - предсказывал 5% https://www.bloomberg.com/news/articles ... -recession . Чувствуете динамику? Страшно представить, что будет через месяц.



У нас страна третьего мира. К сожалению. Все будет умножаться в разы. Как было и в прошлые кризисы.



По реструктуризации задолженности. Так получилось, что я эту тему неплохо знаю. Все, что я прогнозировал клиенту (оператор коммерческой недвижимости) месяц назад - совершенно не релевантно на сегодня. Клиент - в шоке, говоря интеллигентно.



Недвижимость будет падать, продажа и аренда, стремительным домкратом. В силу исчезновения платежеспособного спроса у арендаторов и покупателей. Падения или полного отсутствия доходов и бизнеса, и населения на протяжении в лучшем случае месяцев.



Если вакцину сделают через год, то на уровень реального ВВП 2019 г. выйдем в 2024-2025. К сожалению, все идет к тому, что и 08, и 14 год покажется рождественской сказкой. Всем покажется. Кроме производителей вентиляторов для легких, производителям нетканной основы для респираторов высокого класса защиты, а также создателям вакцины и лекарства от вируса.Просто потому, что ситуация в мире в целом - совершенно беспрецедентная. 2 дня назад ГС предсказывал 25% падение ВВП США во 2-м квартале.. А 7 дней назад - предсказывал 5%. Чувствуете динамику? Страшно представить, что будет через месяц.У нас страна третьего мира. К сожалению. Все будет умножаться в разы. Как было и в прошлые кризисы.По реструктуризации задолженности. Так получилось, что я эту тему неплохо знаю. Все, что я прогнозировал клиенту (оператор коммерческой недвижимости) месяц назад - совершенно не релевантно на сегодня. Клиент - в шоке, говоря интеллигентно.Недвижимость будет падать, продажа и аренда, стремительным домкратом. В силу исчезновения платежеспособного спроса у арендаторов и покупателей. Падения или полного отсутствия доходов и бизнеса, и населения на протяжении в лучшем случае месяцев.Если вакцину сделают через год, то на уровень реального ВВП 2019 г. выйдем в 2024-2025.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California