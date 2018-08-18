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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3255325632573258>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 71
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
4%
3
знизяться в межах 10%
17%
12
знизяться на 10-25%
41%
29
знизяться на 25%-50%
23%
16
знизяться більше, ніж на 50%
11%
8
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:48

  Richi написав:
  Vlad442 написав:Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет.

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.
Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)
Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?

Все, что вы написали, неприятно, но не катастрофично. Придется затянуть пояса, реструктуризировать долги, повысить налоги, продать что-то ненужное, но коллапса экономики и БС, как в 91 или 14-ом не случится.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:06

  Richi написав:
  investorkiev написав:К примеру вы открыли рестик в проходном хорошем месте. Вложили в ремонт 200 куе. Что дальше? Поплатить 3-5 месяцев сниженную аренду и потом вернуться к работе, или сьехать и потерять деньги вложенные в ремонт и силы, потраченные на раскрутку?

Знаете хоть 1 ресторан который ввалил в ремонт арендованного помещения 200 куе своих денег? Ограничьтесь разбором полётов с арендаторами Круш, как вы им хвосты можете накрутить и выкинуть вещи арендатора, который не может вернутся из-за карантина. На этом ваш уровень МБА заканчивается.


Вы очень слабо ориентируетесь в бизнесе. 200куе это средние по палате затраты на открытие нормального рестика в Киеве. Очень хорошо знаю цифры - у моего товарища два ресторана.
А сколько вы думали стоит открыть, скажем, с нуля от строителей например Very Well Cafe? Или Компот?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:13

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:Согласен.
Сколько пожили в стабильности? 6 месяцев?

С 2017го, в принципе, более-менее все было. И этот дикий интерес к украинским бондам в 2019м именно этими годами стабильности и беспроблемностью передачи власти и объяснялись. Но тут эпоха бедности внезапно закончилась.
Самое обидное, что они же теперь все, абсолютно все свои пройопы спишут на мировой финансовый кризис и коронавирус. И приверженцы Зе это схавают. А то что пром производство, после стабильного роста в течение двух лет, 3 квартала подряд при борцах с бедностью падало - это все скоро забудут.

я не фанат зе, но...
промпроизводство росло на 2-3% при инфляции в 10 (что, конечно, не правда) -
итого 3-10= вот такой рост был :D
и да, эти не лучше тех.
я вот тоже уже не первый день в раздумьях о будущем в плане - какие активы будут реально ценностями через год-два-три... кеш в уе, недвига, кеш в грн (для крайне смелых маньяков), земля, ...
при моей жизни (а мне 38) лучший актив при всех кризисах был доллар. но тут мир медленно и глобально сходит с ума (просто все кардинально меняется и это уже заметно)


О, вижу до вас начало доходить, что недвига не такая плохая идея.

Знаю семью с Дорогожичей. 70 лет назад бабка и дед получили двухкомнатный хрущ. Оставили в наследство сыну. Сын сдавал в аренду, что помогло поставить на ноги своих детей. Потом уже его сын (внук) женился, родились дети - и ему отдали хрущ в безоплатное пользование.

Итого, уже 4 (ЧЕТЫРЕ!) поколения семьи пользуются одним и тем же хрущем и получают пользу! Если бы хруща не было, а бабка с дедом «жили в аренде», как многие сейчас делают, то жизнь 4 поколений семьи сложилась бы намного грустнее.

Что самое примечательное - неизвестно, имел ли хрущ какую-то цену 70 лет назад, но даже спустя 70 лет от постройки и эксплуатации он все еще имеет вполне конкретную, и немалую!, цену.

У тех деда и бабки были и депозиты на сберкнижке, а потом в банке Украина. Их судьбу можете понять сами. А промутились бы они, купили бы второй хрущ, пусть даже в 1991, и жизнь всей семьи, всех 4 поколений сложилась бы еще на порядок лучше.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:32

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:К примеру вы открыли рестик в проходном хорошем месте. Вложили в ремонт 200 куе. Что дальше? Поплатить 3-5 месяцев сниженную аренду и потом вернуться к работе, или сьехать и потерять деньги вложенные в ремонт и силы, потраченные на раскрутку?

Знаете хоть 1 ресторан который ввалил в ремонт арендованного помещения 200 куе своих денег? Ограничьтесь разбором полётов с арендаторами Круш, как вы им хвосты можете накрутить и выкинуть вещи арендатора, который не может вернутся из-за карантина. На этом ваш уровень МБА заканчивается.


Вы очень слабо ориентируетесь в бизнесе. 200куе это средние по палате затраты на открытие нормального рестика в Киеве. Очень хорошо знаю цифры - у моего товарища два ресторана.
А сколько вы думали стоит открыть, скажем, с нуля от строителей например Very Well Cafe? Или Компот?

Вопрос не сколько. Прочитайте ещё раз вопрос: Знаете хоть 1 ресторан который ввалил в ремонт арендованного помещения 200 куе своих денег?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:39

  airmax78 написав:Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)
И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.
Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.

тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,
... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:40

  Vlad442 написав:Все, что вы написали, неприятно, но не катастрофично. Придется затянуть пояса, реструктуризировать долги, повысить налоги, продать что-то ненужное, но коллапса экономики и БС, как в 91 или 14-ом не случится.

На этот раз он случится во всем мире.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:49

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)
И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.
Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.

тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,
... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку.

Я же для себя покупал - зачем мне ваш эконом? И кладовку я куплю, как только нотариус из карантина выйдет. Ну, может, еще скидку попрошу "за покупку в условиях тотального ПЦа".
P.S. Я верю в бизнес-класс и его способность сохранять свою стоимость. Даже такой с огромной натяжкой бизнес-класс как Голосуха в период предыдущего полного ПЦа потерял 24%. Не 40 не 50, как вся советская вторичка, а только 24%. Были бы в нем основные атрибуты современного бизнес-класса и по-меньше вильнолюдей - он бы еще меньше сложился в цене - как соседний Парк Авеню. А Эврика уже через год переходит в категорию "Советская вторичка+" со всеми вытекающими для цены последствиями в случае неблагоприятного развития событий.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 бер, 2020 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:55

  Richi написав:
  investorkiev написав:Вы очень слабо ориентируетесь в бизнесе. 200куе это средние по палате затраты на открытие нормального рестика в Киеве. Очень хорошо знаю цифры - у моего товарища два ресторана.
А сколько вы думали стоит открыть, скажем, с нуля от строителей например Very Well Cafe? Или Компот?

Вопрос не сколько. Прочитайте ещё раз вопрос: Знаете хоть 1 ресторан который ввалил в ремонт арендованного помещения 200 куе своих денег?

ну так они все сидят в арендованных помещениях. 90% рестиков в Киеве сидят в арендованных помещениях.И вваливают туда бабки. А как иначе? Что, думаете сначала покупают помещение за Х00 куе, а уж потом открывают?
Или думаете что нормальный рестик стоит открыть 20 куе (меньше чем ремонт однушки в ЦП на 40 кв.м.)?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:59

  Vlad442 написав:
  Richi написав:
  Vlad442 написав:Украина подошла к этому кризису в неплохой форме, так что ничего настолько страшного, как многие тут ожидают, не произойдет.

Пожалуйста, уточните, что Вы имеете ввиду, добавьте оптимизма в ветку, его так не хватает.
Т.е. то что Украине надо выплатить в этом году рекордные долги - не в счёт. Что дыра в бюджете и в пенсионном - мелочь. Мало того, что перекрыть нечем, так того хуже - надо ещё как-то профинансировать период карантина и при этом отказаться от налогов, коммунальных и ещё помощь финансово пенсионерам. Экономика будет стоять 1,5-3 месяца во всём мире, а в Китае наверно все 6-7 месяцев (некуда будет продавать). ОВГЗ - нах никому не нужны, последние деньги ломанутся из страны, но зато в страну вернутся несколько млн. людей, которых нечем занять. Те кто раньше присылал деньги в страну - сейчас встанут в центр занятости. У нас такой перекос в балансе пойдёт, что в нашу сторону никто и не посмотрит. Все рынки закроются наглухо, спрос упадёт в ноль, нам не к кому даже будет обратиться за помощью, т.к. помощь нужна будет всем в бОльшей или меньшей степени (в основном - в бОльшей)
Как мы подготовились? Закупили бумагу для печатного станка?

Все, что вы написали, неприятно, но не катастрофично. Придется затянуть пояса, реструктуризировать долги, повысить налоги, продать что-то ненужное, но коллапса экономики и БС, как в 91 или 14-ом не случится.


К сожалению, все идет к тому, что и 08, и 14 год покажется рождественской сказкой. Всем покажется. Кроме производителей вентиляторов для легких, производителям нетканной основы для респираторов высокого класса защиты, а также создателям вакцины и лекарства от вируса.

Просто потому, что ситуация в мире в целом - совершенно беспрецедентная. 2 дня назад ГС предсказывал 25% падение ВВП США во 2-м квартале. https://finance.yahoo.com/news/u-econom ... 26416.html. А 7 дней назад - предсказывал 5% https://www.bloomberg.com/news/articles ... -recession. Чувствуете динамику? Страшно представить, что будет через месяц.

У нас страна третьего мира. К сожалению. Все будет умножаться в разы. Как было и в прошлые кризисы.

По реструктуризации задолженности. Так получилось, что я эту тему неплохо знаю. Все, что я прогнозировал клиенту (оператор коммерческой недвижимости) месяц назад - совершенно не релевантно на сегодня. Клиент - в шоке, говоря интеллигентно.

Недвижимость будет падать, продажа и аренда, стремительным домкратом. В силу исчезновения платежеспособного спроса у арендаторов и покупателей. Падения или полного отсутствия доходов и бизнеса, и населения на протяжении в лучшем случае месяцев.

Если вакцину сделают через год, то на уровень реального ВВП 2019 г. выйдем в 2024-2025.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:59

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Больше уже никто не напишет, что машина в Киеве не нужна. Особенно если дом возле метро. И что личный транспорт - пережиток прошлого, а такси - дешевле.

тимчасові міри :roll: так можна взагалі сказати, що всякі Коцюбинські повинні зараз жалкувати, що не приєдналися до Кийова

А сейчас что можно сказать?
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0611460990

можна сказати, що від цієї новини за кийовським порєбріком ситуціація кращою не стала, ... а із всяких Чабанів при підозрі на коронавірус ще й завезуть у Білу Церкву.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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