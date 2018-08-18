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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:03
investorkiev написав:
недвига не такая плохая идея.
Согласен, нынешняя ситуация может помочь зайти дешевле в новострои. Только не вляпаться с долгостроями.
Востаннє редагувалось Proofy
в Пон 23 бер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Пон 23 бер, 2020 01:03
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)
И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.
Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.
тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,
... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку.
Я же для себя покупал - зачем мне ваш эконом? И кладовку я куплю, как только нотариус из карантина выйдет. Ну, может, еще скидку попрошу "за покупку в условиях тотального ПЦа".
P.S. Я верю в бизнес-класс и его способность сохранять свою стоимость. Даже такой с огромной натяжкой бизнес-класс как Голосуха в период предыдущего полного ПЦа потерял 24%. Не 40 не 50, как вся советская вторичка, а только 24%. Были бы в нем основные атрибуты современного бизнес-класса и по-меньше вильнолюдей - он бы еще меньше сложился в цене - как соседний Парк Авеню. А Эврика уже через год переходит в категорию "Советская вторичка+" со всеми вытекающими для цены последствиями в случае неблагоприятного развития событий.
доволі швидко перевзулися, із -> впарю через рік, на -> для себе купував
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 23 бер, 2020 01:07
TylerTruman_ написав:
можна сказати, що від цієї новини за кийовським порєбріком ситуціація кращою не стала, ... а із всяких Чабанів при підозрі на коронавірус ще й завезуть у Білу Церкву.
Неправильный вывод. Правильный вывод такой: в нашей стране, если ты хочешь обеспечить себе какой-то минимальный уровень комфорта и не быть заложником обстоятельств в огромном количестве случаев (дождь пошел, снег пошел, митингующие перекрыли Грушевского, ремонт метро, ремонт скоростной трамвайной линии, богданы начали рассыпаться на ходу, UBER сошел с ума с тарифами и т.д. и т.п. - ты должен иметь автомобиль.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 01:10
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,
... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку.
Я же для себя покупал - зачем мне ваш эконом? И кладовку я куплю, как только нотариус из карантина выйдет. Ну, может, еще скидку попрошу "за покупку в условиях тотального ПЦа".
P.S. Я верю в бизнес-класс и его способность сохранять свою стоимость. Даже такой с огромной натяжкой бизнес-класс как Голосуха в период предыдущего полного ПЦа потерял 24%. Не 40 не 50, как вся советская вторичка, а только 24%. Были бы в нем основные атрибуты современного бизнес-класса и по-меньше вильнолюдей - он бы еще меньше сложился в цене - как соседний Парк Авеню. А Эврика уже через год переходит в категорию "Советская вторичка+" со всеми вытекающими для цены последствиями в случае неблагоприятного развития событий.
доволі швидко перевзулися, із -> впарю через рік, на -> для себе купував
Ы?? Кому это я собирался впаривать через год? Не, конечно, если бы сделали предложение от которого нельзя отказаться - то все возможно. Но план А всегда был: сделать ремонт и жить самому. Зачем я по-вашему дизайн-проект сделал?
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