airmax78 написав:

TylerTruman_ написав: airmax78 написав: Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)

И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.

Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет. Как же все-таки все у нас стремительно меняется. Форточка возможностей открылась, призакрылась, захлопнулась навсегда. "Таких цен в Киеве уже не будет никогда."(с)И вдруг - бабах - вынесло нах все окно вместе с половиной стены - заходи кто хочешь.Вчера еще Серж ходил как неудачник, неуспевший втиснуться в форточку, а сегодня - герой семьи, пыль от рухнувшей стены уляжется и он спокойно выберет себе, наконец, объект с хорошим ремонтом и правильными комнатами. Если захочет.

тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,

... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку. тарять агресивно, на хаях (с) майже 2 тижні назад вам писав,... думаю, за цей час ви дещо змінили думку про різницю в ліквідності економа та бізнесу, а також на рахунок різного розміру лося в у.е. між цими 2а сегментами, +ситуація з орендою, чи ремонтами ще в нагрузку.

Я же для себя покупал - зачем мне ваш эконом? И кладовку я куплю, как только нотариус из карантина выйдет. Ну, может, еще скидку попрошу "за покупку в условиях тотального ПЦа".P.S. Я верю в бизнес-класс и его способность сохранять свою стоимость. Даже такой с огромной натяжкой бизнес-класс как Голосуха в период предыдущего полного ПЦа потерял 24%. Не 40 не 50, как вся советская вторичка, а только 24%. Были бы в нем основные атрибуты современного бизнес-класса и по-меньше вильнолюдей - он бы еще меньше сложился в цене - как соседний Парк Авеню. А Эврика уже через год переходит в категорию "Советская вторичка+" со всеми вытекающими для цены последствиями в случае неблагоприятного развития событий.