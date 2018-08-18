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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 бер, 2020 02:30
PS4 написав:
Ну что, все кто вкладывался в стройку - все попали.
Стройки стоят.
И никто не знает какие компании переживут кризис.
Дефицит нового жилья вызовет колоссальный рост цен на вторичке
позвольте полюбопытствовать - что станет причиной спроса?
помимо предложения, на цену влияет спрос.
по крайней мере так в учебнике по экономике было написано.
график там еще какой-то ....)))
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Додано: Пон 23 бер, 2020 02:34
shapo написав: trololo написав: shapo написав:
Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет
краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.
Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 02:42
Yuri_T написав: maza5 написав:
Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.
вложившемуся в бетон с целью жить рантье сложно так быстро смириться.
еще вчера 10 круш * 56к = 560к, а уже сегодня 10 круш * Х.З.к = Х.З.к, плюс непонятная перспектива отжима бабла у арендаторов.
трибеки мечтают, что им будут долговые расписки писать.
"держи карман шире" - подумал арендатор. как у Зощенко: "сказал отдам - значит отдам. половину. потом".
когда рынок аренды вонючих круш и недостроенных медовых потеряет 10% спроса, а вернувшиеся заробитчане спокойно поселятся в свои старые хрущи/бпс с родителями и подросшими детьми - тогда успешный лендлорд узнает, что такое демпинг и простой, т узнает, чем он реально владеет в реальности.
Не могу понять, почему вы так не любите своих коллег-лендлордов? Вы же с ними в +/- одной лодке.
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1
Додано: Пон 23 бер, 2020 03:57
PS4 написав: maza5 написав: PS4 написав:
Ну что, все кто вкладывался в стройку - все попали.
Стройки стоят.
И никто не знает какие компании переживут кризис.
Дефицит нового жилья вызовет колоссальный рост цен на вторичке
Армия безработных в условиях кризиса (эпидемического+ финансового) сильно может вызвать дефицит жилья в Киеве?
Уверен, что у многих будут совсем другие проблемы нежели беспокоиться с покупкой недвиги
сейчас на кризисе антисептиков, самок и лекарст появится много новых миллионеров
а они будут инвестировать в бетон готовый
Не совсем понял - самки ту причем? На карантине заняться нечем будет?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 04:16
investorkiev написав: Richi написав: investorkiev написав:
и на сколько по вашему мы упадем?
Не в лесу живём и каждый объект имеет свою ценность, достоинства и минусы. Если Вас действительно интересует моё мнение, то Круши упадут в пол. Когда начнётся шторм, то все будут топить друг друга ценами. Конкуренция бешеная, а достоинств никаких.
Ну, в пол - это сколько? Если на февраль2020 условная однуха с ремонтом и мебелью на Круше/Патриотике/Эврике /Акценте стоила 60куе.
Сколько она будет стоить на февраль21?
50куе
40куе
30куе20куе
10куе
Новая голосовалка?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 07:18
rjkz написав: shapo написав:
Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.
1) Откуда у вас инфа о том кто и как за него рассчитался? Ситуация с простаивающем годами башенным краном часто говорит о банкротстве одного из участников - подрядчика или механизатора. Я ведь не зря привёл пример Укрбуда.Вы что, считаете что за краны заплатит КГС который не взял на себя невыплаченные за 3 месяца зарплаты работникам Укрбуда, от итр до рабочих?
2) После нынешних событий многие окажутся банкротами так что предъявлять финансовые претензии будет некому. А форс-мажор для строителей пока никто не объявил, более того, моим коллегам до сегодняшнего дня на вопрос как добираться до работы был один ответ:"Кто не работает, тот не ест"
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Додано: Пон 23 бер, 2020 07:24
shapo написав: rjkz написав: shapo написав:
Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора
При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.
1) Откуда у вас инфа о том кто и как за него рассчитался? Ситуация с простаивающем годами башенным краном часто говорит о банкротстве одного из участников - подрядчика или механизатора. Я ведь не зря привёл пример Укрбуда.Вы что, считаете что за краны заплатит КГС который не взял на себя невыплаченные за 3 месяца зарплаты работникам Укрбуда, от итр до рабочих?
2) После нынешних событий многие окажутся банкротами так что предъявлять финансовые претензии будет некому. А форс-мажор для строителей пока никто не объявил, более того, моим коллегам до сегодняшнего дня на вопрос как добираться до работы был один ответ:"Кто не работает, тот не ест"
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Додано: Пон 23 бер, 2020 07:25
maza5 написав: jj1981ua написав: investorkiev написав:
О, вижу до вас начало доходить, что недвига не такая плохая идея.
ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е.
Пару мес. назад никто не мог представить, что все страны закроют границы.
А по факту весь мир охватила эпидемия короновируса+ еще финансовый кризис в придачу.
По Киеву.
Удаленная работа сотрудников позволит покинуть Киев и прекратить арендовать здесь. Как там представители зарубежных компаний, еще здесь на долго задержаться?
Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.
Помню про переход на онлайн учебу здесь кто то писал пару лет назад, только он прогнозировал это в горизонте, что будет через 10-15 лет...но мы видим как все процессы кардинально и непредсказуемо меняются в мире.
Карантин закончится, как и эпидемия, рано или поздно, и все начнёт возвращаться обратно, причём быстро
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:24
Faceless написав: maza5 написав: jj1981ua написав:
ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е.
Пару мес. назад никто не мог представить, что все страны закроют границы.
А по факту весь мир охватила эпидемия короновируса+ еще финансовый кризис в придачу.
По Киеву.
Удаленная работа сотрудников позволит покинуть Киев и прекратить арендовать здесь. Как там представители зарубежных компаний, еще здесь на долго задержаться?
Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.
Помню про переход на онлайн учебу здесь кто то писал пару лет назад, только он прогнозировал это в горизонте, что будет через 10-15 лет...но мы видим как все процессы кардинально и непредсказуемо меняются в мире.
Карантин закончится, как и эпидемия, рано или поздно, и все начнёт возвращаться обратно, причём быстро
Только 2006-2007 года в Украине - судя по средней зарплате - наступили в 2019. Так что конечно в масштабах геологии все начнет быстро возвращаться - мамонт и глазом моргнуть не успеет...
зы. а на рынке недвижимости не наступили никогда
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:46
jj1981ua написав:я вот тоже уже не первый день в раздумьях о будущем
в плане - какие активы будут реально ценностями через год-два-три... кеш в уе, недвига, кеш в грн (для крайне смелых маньяков), земля, ...
при моей жизни (а мне 38) лучший актив при всех кризисах был доллар. но тут мир медленно и глобально сходит с ума (просто все кардинально меняется и это уже заметно)
Я також. В мене така думка зріє, що найкращим варіантом можливо був би кеш + переїзд на якісь острова, наприклад, Сейшели з купівлею там міні-ранчо.
ps. За остані 100 років через Україну 2 рази пройшла велика війна.
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