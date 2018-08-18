RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3257325832593260>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 76
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
3%
2
приблизно не зміняться
4%
3
знизяться в межах 10%
16%
12
знизяться на 10-25%
39%
30
знизяться на 25%-50%
26%
20
знизяться більше, ніж на 50%
11%
8
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 02:30

  PS4 написав:Ну что, все кто вкладывался в стройку - все попали.
Стройки стоят.
И никто не знает какие компании переживут кризис.
Дефицит нового жилья вызовет колоссальный рост цен на вторичке


позвольте полюбопытствовать - что станет причиной спроса?
помимо предложения, на цену влияет спрос.
по крайней мере так в учебнике по экономике было написано.
график там еще какой-то ....)))
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10490
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 02:34

  shapo написав:
  trololo написав:
  shapo написав:Для знатоков строительства вопрос на засыпку:
Сколько стоит аренда башенного крана в день независимо от того работает он или стоит?
PS ни у кого,и у КГС своей техники на 100% нет

краны демонтировать будут только тогда, когда будет новый обьект, куда его можно будет перевезти, а таких обьектов не будет. краны будут стоять. собственники будут вынуждены давать скидки, недополучать аренду. что не так? попадать на бабло будут все абсолютно, и кгс, и владельцы техники, и продавцы материалов, и простые работяги, и инвесторы с замороженным баблом которое не работает.


Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора

При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10490
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 02:42

  Yuri_T написав:
  maza5 написав:Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.

вложившемуся в бетон с целью жить рантье сложно так быстро смириться.
еще вчера 10 круш * 56к = 560к, а уже сегодня 10 круш * Х.З.к = Х.З.к, плюс непонятная перспектива отжима бабла у арендаторов.
трибеки мечтают, что им будут долговые расписки писать.
"держи карман шире" - подумал арендатор. как у Зощенко: "сказал отдам - значит отдам. половину. потом".

когда рынок аренды вонючих круш и недостроенных медовых потеряет 10% спроса, а вернувшиеся заробитчане спокойно поселятся в свои старые хрущи/бпс с родителями и подросшими детьми - тогда успешный лендлорд узнает, что такое демпинг и простой, т узнает, чем он реально владеет в реальности.

Не могу понять, почему вы так не любите своих коллег-лендлордов? Вы же с ними в +/- одной лодке.
airmax78
 
Повідомлень: 33796
З нами з: 25.10.12
Подякував: 850 раз.
Подякували: 3902 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 03:57

  PS4 написав:
  maza5 написав:
  PS4 написав:Ну что, все кто вкладывался в стройку - все попали.
Стройки стоят.
И никто не знает какие компании переживут кризис.
Дефицит нового жилья вызовет колоссальный рост цен на вторичке

Армия безработных в условиях кризиса (эпидемического+ финансового) сильно может вызвать дефицит жилья в Киеве?
Уверен, что у многих будут совсем другие проблемы нежели беспокоиться с покупкой недвиги :?


сейчас на кризисе антисептиков, самок и лекарст появится много новых миллионеров
а они будут инвестировать в бетон готовый


Не совсем понял - самки ту причем? На карантине заняться нечем будет?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10490
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 04:16

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:и на сколько по вашему мы упадем?

Не в лесу живём и каждый объект имеет свою ценность, достоинства и минусы. Если Вас действительно интересует моё мнение, то Круши упадут в пол. Когда начнётся шторм, то все будут топить друг друга ценами. Конкуренция бешеная, а достоинств никаких.


Ну, в пол - это сколько? Если на февраль2020 условная однуха с ремонтом и мебелью на Круше/Патриотике/Эврике /Акценте стоила 60куе.
Сколько она будет стоить на февраль21?
50куе
40куе
30куе
20куе
10куе


Новая голосовалка?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10490
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 2373 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:18

  rjkz написав:
  shapo написав:
Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора

При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.

1) Откуда у вас инфа о том кто и как за него рассчитался? Ситуация с простаивающем годами башенным краном часто говорит о банкротстве одного из участников - подрядчика или механизатора. Я ведь не зря привёл пример Укрбуда.Вы что, считаете что за краны заплатит КГС который не взял на себя невыплаченные за 3 месяца зарплаты работникам Укрбуда, от итр до рабочих?
2) После нынешних событий многие окажутся банкротами так что предъявлять финансовые претензии будет некому. А форс-мажор для строителей пока никто не объявил, более того, моим коллегам до сегодняшнего дня на вопрос как добираться до работы был один ответ:"Кто не работает, тот не ест"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3095
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:24

  shapo написав:
  rjkz написав:
  shapo написав:
Сказки не рассказывайте.
Проблемы индейцев никогда не волновали шерифа, особенно в такой грубой стране как стройка.
Разве что в договоре есть ссылка на форс-мажор спасительная для арендатора

При всем уважении...
1. В моем пройопе на венике, кран стоял нифига не делая лет 6-7. Если-бы за него кто-то что-то платил, то стройка никогда-бы не закончилась.
2.во всех договорах есть параграф о форс-мажоре.Нынешняя ситуация-же не требует даже письма из ТПП ибо принят Закон, в котором это сразу признано форс-мажором.

1) Откуда у вас инфа о том кто и как за него рассчитался? Ситуация с простаивающем годами башенным краном часто говорит о банкротстве одного из участников - подрядчика или механизатора. Я ведь не зря привёл пример Укрбуда.Вы что, считаете что за краны заплатит КГС который не взял на себя невыплаченные за 3 месяца зарплаты работникам Укрбуда, от итр до рабочих?
2) После нынешних событий многие окажутся банкротами так что предъявлять финансовые претензии будет некому. А форс-мажор для строителей пока никто не объявил, более того, моим коллегам до сегодняшнего дня на вопрос как добираться до работы был один ответ:"Кто не работает, тот не ест"

" У кого нет ума, тот в эпидемию строит дома"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21126
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

maza5 написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:О, вижу до вас начало доходить, что недвига не такая плохая идея.

ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е.

Пару мес. назад никто не мог представить, что все страны закроют границы.
А по факту весь мир охватила эпидемия короновируса+ еще финансовый кризис в придачу.
По Киеву.
Удаленная работа сотрудников позволит покинуть Киев и прекратить арендовать здесь. Как там представители зарубежных компаний, еще здесь на долго задержаться?
Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.
Помню про переход на онлайн учебу здесь кто то писал пару лет назад, только он прогнозировал это в горизонте, что будет через 10-15 лет...но мы видим как все процессы кардинально и непредсказуемо меняются в мире. :?
Карантин закончится, как и эпидемия, рано или поздно, и все начнёт возвращаться обратно, причём быстро
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26604
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 6322 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:24

  Faceless написав:
maza5 написав:
  jj1981ua написав:ага, не плохая если мыслить в горизонте 5-10 лет. но входить в нее нужно не ранее чем через год - когда цена будет как в 90-е.

Пару мес. назад никто не мог представить, что все страны закроют границы.
А по факту весь мир охватила эпидемия короновируса+ еще финансовый кризис в придачу.
По Киеву.
Удаленная работа сотрудников позволит покинуть Киев и прекратить арендовать здесь. Как там представители зарубежных компаний, еще здесь на долго задержаться?
Если эпидемия расстанется не на мес. а на 6-8 мес. то придется готовить и образовательную систему обучать в онлайне.. т.е теперь студенту незачем ехать на учебу в город.
Помню про переход на онлайн учебу здесь кто то писал пару лет назад, только он прогнозировал это в горизонте, что будет через 10-15 лет...но мы видим как все процессы кардинально и непредсказуемо меняются в мире. :?
Карантин закончится, как и эпидемия, рано или поздно, и все начнёт возвращаться обратно, причём быстро


Только 2006-2007 года в Украине - судя по средней зарплате - наступили в 2019. Так что конечно в масштабах геологии все начнет быстро возвращаться - мамонт и глазом моргнуть не успеет...

зы. а на рынке недвижимости не наступили никогда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 14.03.06
Подякував: 150 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:46

  jj1981ua написав:я вот тоже уже не первый день в раздумьях о будущем в плане - какие активы будут реально ценностями через год-два-три... кеш в уе, недвига, кеш в грн (для крайне смелых маньяков), земля, ...
при моей жизни (а мне 38) лучший актив при всех кризисах был доллар. но тут мир медленно и глобально сходит с ума (просто все кардинально меняется и это уже заметно)


Я також. В мене така думка зріє, що найкращим варіантом можливо був би кеш + переїзд на якісь острова, наприклад, Сейшели з купівлею там міні-ранчо.

ps. За остані 100 років через Україну 2 рази пройшла велика війна.
change_pm
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 03.02.16
Подякував: 14 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3257325832593260>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1785, 1786, 1787
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17867 2897698
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 02:44
airmax78
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195628
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18222)
23.03.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.